Marieke Elsinga kreeg de schrik van haar leven op vakantie

Denk je aan Costa Rica, dan denk je aan een mooi eiland met een prachtige, groene natuur. Maar wie daar verblijft in een hostel, moet wel rekening houden dat de natuur zich eh... overal bevindt. Althans, als je Marieke Elsinga (33) mag geloven. Zij kreeg de schrik van haar leven toen ze 's avonds naar de wc ging.



"Ik knip het licht aan, ik wil gaan zitten, kijk in de pot... Zit er een kikker met van die zuignapjes zo tegen het porselein. Onder water!" vertelt ze tijdens het maken van haar radioprogramma met Mattie Valk. Toen ze de eigenaar van het hostel in de gemeenschappelijke woonkamer vond, maakte ze hem wakker om het verhaal te vertellen. Wat blijkt? De ongenodigde gast in de wc-pot is een vaste gast van het hostel.



"There's a frog in the toilet", was Mariekes verhaal. "Oh, that's Freddy the frog", was vervolgens het antwoord. "No need to worry, you can just piss over him." Met andere woorden: de gasten kunnen gerust op de wc plaatsnemen en hun behoefte doen, terwijl Freddy de kikker blijft zitten.

'n Kikker, 't mocht wat, pffft.. Leuke anekdote om thuis te vertellen hoor, maar een kikker in de plee? 't Mocht wat, ik had een Banded Krait , (zeer gevaarlijke en giftige slang!), in mijn woonkamer! Kijk, da's pas 'n anekdote'n Kikker, 't mocht wat, pffft..

