Russische priester bezet vrouwenklooster na schorsing om corona-ontkenning

Kerkleider Sergej is één van de bekendste geestelijken in Rusland. Hij ontkent het coronavirus en moedigt gelovigen aan om zich niet te laten vaccineren en vooral naar de kerk te blijven komen. Dat kwam hem op een schorsing te staan, maar als reactie heeft hij nu een vrouwenklooster bezet."Ga de deur uit, wees niet bang voor de politie en plant aardappels", zei kerkleider Sergej eind april tegen zijn volgelingen. Dat was midden in de Russische lockdown. Ook beweerde hij dat Russen coronavaccins zouden krijgen 'met een microchip'. Daarnaast vervloekte hij iedere collega die vanwege corona de kerkdeuren had gesloten.Dat liet de regionale kerkleiding niet over zijn kant gaan. Die nam kerkleider Sergej het recht af om te preken. Dat pikte de geestelijke dan weer niet: Sergej postte een videoboodschap van 17 minuten waarin hij opriep om niet naar het kerkbestuur te luisteren. De video werd snel verwijderd door YouTube.Het verzet van Sergej werd alleen maar heviger. Afgelopen week bezette hij, samen met tientallen volgelingen, een vrouwenklooster. De opstandige priester verjoeg daarmee moeder-overste en enkele zusters.Ook journalisten werden naar eigen zeggen verjaagd. Hun cameraploeg werd 'omsingeld door sterke mannen die hun dwongen te vertrekken'. Kerkleider Sergej laat het klooster continu bewaken door kozakkenstrijders.De opstandige priester weigert te vertrekken. In zijn werkkamer heeft hij onder meer portretten opgehangen van tsarenfluisteraar Raspoetin en Sovjetdictator Jozef Stalin. Sergej vroeg journalisten – die later wél een rondleiding zouden krijgen – of ze een bloemetje wilden doorgeven aan de leider van de Russisch-orthodoxe kerk. Als gebaar van goede wil.Kerkleider Sergej is in Rusland beroemd en berucht. Voordat hij priester werd, heette hij Nikolaj Romanov en zat hij celstraffen uit voor beroving en moord. Sindsdien haalde hij het nieuws als vaste geestelijke van een bekend ultraconservatief parlementslid en als fanatiek tegenstander van een nieuwe wet die huiselijk geweld in Rusland moet tegengaan.Ondanks zijn schorsing hield kerkleider Sergej deze week voor zo'n 200 mensen een kerkdienst en een duivelsuitdrijving (zijn specialiteit), zónder social distancing. De Russische autoriteiten onderzoeken Sergejs uitspraken op 'extremisme'. Komende week bepalen de Russische justitie en het kerkbestuur welke maatregelen ze tegen hem zullen nemen.