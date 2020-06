Van wie is het? Touwtrekken om goudvoorraad Venezuela

De president en interim-president van Venezuela ruziën over de goudvoorraad van het land die opgeslagen is in Londen. De Venezolaanse goudstaven hebben een waarde van zo'n 1,7 miljard euro. Het is een strijd om goud en macht. Vanaf volgende week buigt een Britse rechter zich over de zaak.



In Londen wordt goud bewaard voor tientallen landen, waaronder Nederland en ook Venezuela. In de kluizen van de Bank of England liggen in totaal zo'n 400.000 goudstaven. Na New York heeft Londen de grootste goudvoorraad ter wereld.



President Nicolás Maduro van Venezuela zegt dat het goud van zijn regering is. Maar rivaal Juan Guaido zegt dat hij het goud moet controleren. Guaido wordt door meer dan vijftig landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, erkend als interim-president.



Maduro heeft de Bank of England aangeklaagd om toegang te krijgen tot het goud. Een Britse rechtbank buigt zich over de zaak. In augustus of september volgt de uitspraak.



Het Zuid-Amerikaanse land zit diep in de financiële problemen. De economie van Venezuela is ingestort door corruptie, slecht beleid van Maduro en internationale sancties.



Maduro claimt dat hij de opbrengst van het goud zal gebruiken om het coronavirus te bestrijden. De gezondheidszorg – die al slecht was na zes jaar crisis – dreigt te bezwijken. Maar de oppositie vreest dat het goud door Maduro wordt gebruikt om schulden bij buitenlandse bondgenoten af te betalen.



De goudvoorraad in Venezuela zelf is de afgelopen twee jaar al flink geslonken. Maduro heeft zo'n dertig ton goud verkocht aan het buitenland, omdat zijn regering het geld hard nodig heeft. Venezuela moet veel producten importeren.



Al anderhalf jaar heeft Venezuela twee presidenten. Bij de frauduleuze verkiezingen in 2018 kwam Maduro als winnaar uit de bus. Oppositieleider Guaido riep zichzelf daarna uit tot interim-president. Nederland en tientallen andere landen erkennen hem ook in die functie.

In Venezuela heerst bittere armoede, hongernood en er is een groot tekort aan medicijnen.



Maar in Venezuela zelf heeft Maduro de touwtjes in handen. Guaido hoopt nu dat de Britse rechter oordeelt dat de centrale bank van Venezuela, en daarmee de goudstaven, onder zijn beheer vallen.



Zo'n uitspraak van de rechter zou andere landen er ook toe kunnen bewegen om Venezolaanse bezittingen toe te wijzen aan Guaido. Diverse buitenlandse banken bewaren nog zo'n vijf miljard dollar van de Venezolaanse staat.

