Rechter: Vastplakken kind met duct tape is geen mishandeling

Een 34-jarige inwoner van Oosterwolde die in november vorig jaar zijn vierjarige dochter met duct tape tegen de muur plakte, heeft zich naar het oordeel van politierechter Remco-Jan Maring niet schuldig gemaakt aan kindermishandeling. De rechter sprak de Oosterwoldenaar vrij.

Officier van justitie Rigje van der Heide vond dat de man zich wel schuldig had gemaakt aan mishandeling. Volgens de officier moet het vastplakken aan de muur voor het kind ‘een hevig onlust veroorzakende gewaarwording’ zijn geweest. Van der Heide vond dat de Oosterwoldenaar zijn kind in bescherming had moeten nemen, zelfs als het kind vastgeplakt wílde worden.

De moeder, de ex van de verdachte, wist zeker dat het kind niet vrijwillig tegen de muur was geplakt. Het meisje zou het niet leuk hebben gevonden, ze zou hebben gehuild en hebben geroepen dat haar vader moest stoppen. De verdachte zei dat het kind het prachtig vond en dat ze, meteen nadat hij haar had losgemaakt, met de foto’s die hij had gemaakt naar de buren was gelopen. De vader had de foto’s gedeeld op zijn Whatsapp-status.



Advocaat Fer Grijmans stelde dat er geen sprake kon zijn van mishandeling. ,,Dit was een spel.” De raadsman opperde dat er op YouTube talloze filmpjes circuleren van personen, zelfs kinderen van bekende Nederlanders, die zich met duct tape aan de muur laten plakken. De rechter oordeelde dat ook hij niet vast kon stellen dat de verdachte de opzet heeft gehad zijn dochter iets aan te doen.

,,Het kan misgaan, maar ik kan niet vaststellen dat het mis is gegaan”, aldus Maring. De Oosterwoldenaar werd wel veroordeeld voor het bedreigen van de nieuwe vriend van zijn ex-partner. Dat was op 5 januari gebeurd, bij de Albert Heijn in Oosterwolde, waar hij met een balk in de hand op de ander was toegelopen en had gedreigd hem ‘hartstikke dood’ te slaan.

De man heeft 12 dagen in voorarrest gezeten. De rechter legde nog eens 30 dagen voorwaardelijk op, met een proeftijd van drie jaar.

Reacties

23-06-2020 13:12:08 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.120

OTindex: 14.814

S Die dertig dagen ONvoorwaardelijk maken en dan die man met duct tape vastplakken aan de gevangenismuur.

23-06-2020 13:16:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.330

OTindex: 24.919

@De Paus : Die dertig dagen was voor "Hartstikke doodslaan", niet voor het vastplakken. Voor dat laatste had de goede man wat mij betreft ook wel een douw mogen krijgen. Geintje of niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: