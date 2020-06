Huurders ontdekken dat makelaar stiekem inwoont bij hen

Een huurder die met anderen samenhokt in Londen heeft op het populaire internetforum Reddit een merkwaardige ervaring uit de doeken gedaan: de bewoner ontdekte dat zijn verhuurmakelaar in het geniep in de woning leefde nadat die eerder deze week onaangekondigd op bezoek was gekomen.



De Britse tabloid Daily Mirror onthult het bizarre verhaal van de anonieme huurder. Diens verhuurmakelaar was eerder deze week onaangekondigd op bezoek gekomen om het pand te “inspecteren”. De bewoners lieten de makelaar begaan, in de veronderstelling dat hij zichzelf wel zou buiten laten als hij klaar was met zijn inspectieronde. Hij werd uit het oog verloren en iedereen ging verder met de orde van de dag.



Twee dagen later merkten de huurders dat er licht brandde in een lege kamer van het huis. De deur zat op slot en de sleutel hadden ze niet. Ze namen contact op met de makelaar, maar op hun vraag om langs te komen met de sleutel kregen de bewoners een vreemd antwoord: de man beweerde in hun huis te zijn. Sterker nog: hij beweerde al twee dagen in de kamer met de gesloten deur te leven. Hij was nooit vertrokken na zijn inspectie.



“Toen we hem uitvroegen, bleef hij volharden dat hij ons op voorhand ingelicht had over zijn verblijf van enkele dagen in ons huis. Maar niemand was daarvan op de hoogte”, aldus de auteur van de Reddit-post. “Hij heeft ons gezegd dat hij van plan is om hier permanent te wonen, en dat hij een contract getekend en borg betaald heeft. De eigenaar en onze buren spreken dat tegen.”



Uiteindelijk moest de ongenode gast opkrassen van de eigenaar en de toegangssleutels tot het pand overhandigen. “Maar hij heeft de deur van de gastenkamer weer op slot gedaan, en we vermoeden dat hij een reservesleutel heeft. Bovendien staan zijn spullen er nog.” Daarnaast zijn de huisgenoten bezorgd over een mogelijke besmetting met het coronavirus, want was de inwonende vreemdeling wel coronavrij?



De bewoners zaten met de handen in het haar. Ze wilden iets ondernemen, maar toen ze bij de politie om raad vroegen, beseften ze dat de zaak ingewikkelder was dan ze dachten. En dus vroegen ze de Reddit-gemeenschap om advies. Intussen reageerden al meer dan 300 gebruikers op de post, al blijkt de ene suggestie al wat nuttiger dan de andere. Zo stelt iemand voor om de filmrechten te verkopen en munt te slaan uit dit verhaal. In een latere update laat de auteur van de post uiteindelijk weten dat de situatie is uitgeklaard en de makelaar zijn spullen zal komen ophalen.

Reacties

23-06-2020 10:10:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.308

OTindex: 78.239

Ik zou de deur van die kamer dusdanig barricaderen dat hij er met geen mogelijkheid zelf uit kan komen.

Dan heeft hij hulp nodig en dan heb je hem.

23-06-2020 10:53:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.330

OTindex: 24.919

@Mamsie : En de spullen die er nog staan op straat te zetten.

23-06-2020 12:29:26 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.009

OTindex: 5.657

Zelf een slotje bijplaatsen.

Net zoals je doet wanneer je je gestolen fiets ziet staan met een vreemd slot erop.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: