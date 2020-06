Wereldberoemde bus uit Into the Wild weggehaald uit wildernis Alaska

Jarenlang probeerden avonturiers bij een wereldberoemde bus in een Amerikaans bos te komen, maar aan die tijd is een einde gekomen. De autoriteiten in Alaska hebben de bus die beroemd werd door de film Into the Wild weggehaald om te voorkomen dat mensen tijdens hun zoektocht gewond raken of om het leven komen.De bus werd zo'n zestig jaar geleden achtergelaten langs een pad en diende een tijd als schuilplaats voor jagers. In 1996 werd het voertuig beroemd door het boek Into the Wild en later door de gelijknamige film uit 2007.Het waargebeurde verhaal gaat over Christopher McCandless. Hij trok in 1992 met een slechte uitrusting de ruige natuur van Denali National Park in, woonde meer dan honderd dagen in de bus en verhongerde. Zijn lichaam werd in het voertuig gevonden.Door het boek en de film sprak de bus bij veel mensen tot de verbeelding. Dat leidde tot honderden gevaarlijke trektochten. Zo kwamen twee mensen om het leven toen ze een rivier overstaken om bij de bus te komen. In april werd een gestrande Braziliaanse toerist gered en in februari moesten de hulpdiensten in actie komen voor vijf Italiaanse avonturiers."Dit verlaten voertuig heeft ons te veel gevaarlijke en dure reddingspogingen gekost", zegt natuurbeschermer Corri Feige. "En nog belangrijker: de tocht heeft sommige mensen hun leven gekost."De burgemeester van het gebied is opgelucht dat het voertuig is weggehaald, maar kijkt ook met weemoed terug. "De bus was ook onderdeel van onze geschiedenis", zegt hij.Het is niet bekend waar de bus naartoe is gebracht. De Amerikaanse autoriteiten houden de locatie geheim, totdat er een nieuwe bestemming voor is gevonden.