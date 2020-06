Cocaïne in koelkast, keukenkastjes en slaapkamer in Maarssen, maar bewoonster wist van niks

UTRECHT/IJSSELSTEIN - In een woning in Maarssen vond de politie vorig najaar in bijna elke ruimte drugs en een complete administratie en werkroosters van dealers. Een jonge vrouw woonde ruim een half jaar in het huis, maar zij blijft hardnekkig volhouden dat ze niet wist dat haar vriend in de drugshandel zat.



Dat ging er vanochtend in de Utrechtse rechtbank bij de officier van justitie niet in. Het is ook maar de vraag of de rechters het geloven, gezien de grote hoeveelheid bewijs en weinig overtuigende verklaringen van de twee.



De politie kwam de 24-jarige Jay B. en de 25-jarige Angelique G. op het spoor toen camera's van Stadstoezicht drugsdeals vastlegden in de Voorstraat en Breedstraat in Utrecht. De politie startte een uitgebreid onderzoek waarbij de verdachten werden geobserveerd en afgeluisterd. Ook werden undercover-agenten ingezet om drugs van de verdachten te kopen. Toen de twee werden aangehouden zaten ze met een handelsvoorraad drugs samen met een klant in de auto.



Volgens gebruikers, van wie sommigen al 2 jaar klant waren, kwamen verschillende mensen de bestelde drugs met de auto afleveren. De 27-jarige Utrechter Redouan A., die met de twee zou hebben samengewerkt, is ook opgepakt en wordt apart berecht. De twee anderen woonden ten tijde van hun aanhouding in huis bij de moeder van Jay in Maarssen. Daar vond de politie bij een doorzoeking ruim 500 gram cocaine, een kilo hennep en hasj en een groot bedrag aan contant geld.



Cocaïne, verpakkingsmateriaal en briefjes met bestellingen lagen zichtbaar verspreid in de slaapkamer, maar ook in de koelkast, in keukenkastjes en op de tv-kast. Het grootste deel was verstopt onder een pedaalemmer. De hennep lag in de schuur. Op de laptops van de verdachten werden de administratie en het werkrooster van de vermeende dealers Jay en Red gevonden. Die werden volgens het Openbaar Ministerie door Angelique opgezet en bijgehouden.



Jay B. wilde na hun aanhouding in september weinig zeggen, maar nam vandaag in de rechtszaal alle schuld op zich. Zijn inmiddels ex-vriendin Angelique zou niets van drugshandel geweten hebben. Pas op het moment van de arrestatie zouden haar de schellen van de ogen zijn gevallen. Ze had altijd gedacht dat haar vriend zijn geld met taxitritjes verdiende, beweerde ze. Ze bekende dat zij een administratiesysteem voor hem had opgezet op haar laptop, maar zou niet hebben geweten waarvoor dat was. Van het dealen vanuit de auto zou ze niets hebben gemerkt, omdat ze dan altijd filmpjes op haar telefoon bekeek.



De officier van justitie vindt het verhaal van de twee volkomen ongeloofwaardig. Zo waarschuwt Angelique haar vriend maanden voor de aanhouding via whatsapp dat hij "de spullen moet opbergen, omdat er politie in de straat staat." In andere appjes gaat het over bestellingen die Jay of Red moeten afleveren en over 400 envelopjes die moeten worden gevouwen. In de auto van Jay zaten de drugs onder de stoelleuningen gepropt. In de handtas van Angelique werd een verscheurd briefje met bestellingen en 400 euro gevonden, waarover zij wisselende verklaringen aflegde.



De officier van justitie vindt alle beschuldigingen bewezen. Volgens hem hebben de twee essentiële vragen niet beantwoord of ongeloofwaardige antwoorden gegeven. Voor Jay eist het OM 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank zou ook hem moeten verbieden contact te hebben met zijn medeverdachten. Voor Angelique, die slechts een ondersteunende rol zou hebben gespeeld, eist het OM een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar, plus een werkstraf van 240 uur en een contactverbod.



Het OM wil dat de auto van Jay en de telefoons en laptops van de twee verdachten verbeurd worden verklaard, omdat ze voor criminele activiteiten zijn gebruikt. Ook wil de officier dat ze de winst die daarmee werd gemaakt gaan terugbetalen.



De advocaat van Jay pleitte voor strafvermindering, omdat de politie het recht niet zou hebben gehad om de woning van zijn moeder in Maarssen te doorzoeken. De daar gevonden bewijsmaterialen zouden daarom niet meegenomen mogen worden in dit proces. De advocaat van Angelique pleitte voor vrijspraak. Haar cliënte zou slechts goedgelovig en naïef zijn geweest, maar dat is niet strafbaar.



Of de rechters het allemaal geloven wordt over twee weken duidelijk. Op woensdag 2 juli doet de rechtbank uitspraak. De zaak tegen medeverdachte Red, die door de coronacrisis werd vertraagd, gaat op 28 juli verder.



22-06-2020 11:26:25

Erelid



WMRindex: 3.045

OTindex: 950





Hier trapt toch zeker geen zinnig mens in? Wat me dan weer tegenvalt is dat er voor die leugenachtige bitch slechts een volledig voorwaardelijke straf wordt geëist. Die had wat mij betreft ook wel een tijdje mogen brommen. Als de rechters dit geloven dan wordt het hoog tijd dat ze hun toga's aan de wilgen hangen

