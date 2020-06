Moeder verklapt “geniaal trucje” om te voorkomen dat haar kinderen haar seks horen hebben

Met kinderen in huis is het niet altijd even makkelijk om stiekem met je partner te vrijen. Een moeder heeft daar nu een eenvoudige en goedkope oplossing voor gevonden.



De vrouw legde in de Facebookgroep ‘Kmart Hacks & Decor’ uit dat haar kinderen, allemaal tieners, weleens klagen over te veel ‘nachtgeluiden’ uit de slaapkamer van hun ouders. Dat vond ze zelf erg lastig en gênant, dus kwam ze op het idee om zwembadnoedels van enkele euro’s op te knippen en vervolgens op het hoofdeinde van het bed te bevestigen. Sindsdien bonkt haar bed niet meer tegen de muur tijdens de seks en hebben haar kinderen geen last meer van ongewenst nachtlawaai in huis.



Haar inventieve hack werd alom geprezen in de Facebookgroep. “Mijn bed maakt ook veel lawaai als ik erop spring. Dit is een goede oplossing!” en “Dit is de beste hack ooit”, klinkt het onder meer. Nog iemand grapte: “Als ik vanaf nu iemand met zwembadnoedels zie lopen, gaat dat erg vreemd overkomen”.



Sommigen gooiden in de groep dat het nóg eenvoudiger kon. “Waarom niet gewoon het bed verder van de muur schuiven?”, luidt het.

“Waarom niet gewoon het bed verder van de muur schuiven?”,



Dát is pas een geniaal trucje!

