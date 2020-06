Nieuw onderzoek: Grijs haar kan zijn kleur terugkrijgen

Grijs haar is een natuurlijk onderdeel van het gevanceerde verouderingsproces van het lichaam, en als een haarzakje eenmaal zijn kleur kwijt is, is er geen weg terug. Dat dachten wetenschappers tenminste altijd.



Begin 2020 kwamen stamcelonderzoekers van Harvard University erachter dat stress je letterlijk grijze haren kan bezorgen. En nu hebben onderzoekers van Columbia University in New York ontdekt dat de kleurloze haren hun kleur kunnen terugkrijgen als je je levensstijl aanpast en een tijdlang minder stress ervaart.



In het nieuwe onderzoek verzamelden de onderzoekers 397 haren van 14 proefpersonen met verschillende etnische achtergronden. Om de veroudering van het haar te onderzoeken keken ze in eerste instantie naar haren die aan het uiteinde kleur hadden en bij de wortel hun pigment hadden verloren.



Maar tot hun verrassing zagen ze onder de microscoop ook veel haren die juist bij de wortel kleur hadden en richting het uiteinde kleurloos waren. Precies het omgekeerde dus van wat ze hadden verwacht.



Een nadere analyse van de eiwitten in de haren wees uit dat de grijze delen van de haren een hoge concentratie mitochondriale eiwitten bevatten, die onder meer worden uitgescheiden als het lichaam stress ervaart en die tevens in verband worden gebracht met veroudering.



Naar aanleiding van hun ontdekking vroegen de onderzoekers de proefpersonen om precies aan te geven wanneer in de laatste 12 maanden ze de meeste en minste stress hadden ervaren.



En toen werd het pas echt interessant. Want met de wetenschap dat een mensenhaar gemiddeld 1,016 centimeter per maand groeit, konden de onderzoekers specifieke gebeurtenissen koppelen aan de hoeveelheid kleur in het haar.



De resultaten lieten zien dat de kleurloze gebieden in het haar samenvielen met perioden waarin de proefpersonen onder hoge druk hadden gestaan. Een goed voorbeeld was een 30-jarige vrouw, bij wie de haarmonsters een kleurloos gebied van circa 2 centimeter bevatten dat precies overeenkwam met een periode van twee maanden waarin ze van haar man gescheiden was geweest. Bij een andere proefpersoon kwam tijdens een vakantie van twee weken de kleur in meerdere haren terug.



De onderzoekers benadrukken dat ze alleen naar afzonderlijke haren hebben gekeken en dus nog niet kunnen vaststellen of je door te ontspannen de kleur in je gehele haardos kunt terugkrijgen. Maar volgens hen geeft het onderzoek aan dat de menselijke veroudering niet per se een lineair proces is en in sommige gevallen kan worden afgeremd of teruggedraaid.

21-06-2020 15:52:13 Mamsie

Ik stel me voor dat mijn haar weer de kleur terug zou krijgen, die het vroeger had....

Ik denk dat het absoluut niet meer zou passen bij het ouderwordende gezicht dat ik nu heb.

Het enige wat ik nog kan doen is het blond maken. Dat zie je bij veel dames op leeftijd omdat dat nog het meest flatteert. Lichtere kleuren doen het beter dan donkerder kleuren, die maken een gezicht vaak hard en oud.

21-06-2020 16:18:44 tonktwee

Wat mij opvalt; Veel jonge meiden kleuren hun haar tegenwoordig grijs = mode klik hier Worden ze ouder en krijgen ze natuurlijk grijs haar gaan ze het verven want ze willen niet grijs zijn.. 😵

21-06-2020 16:42:05 botte bijl

@tonktwee :

dat is ander grijs dat is ander grijs

21-06-2020 16:47:15 Emmo

@tonktwee : Probeer nóóit de mode of vrouwen te begrijpen. Dat lukt tóch niet.

