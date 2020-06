Postzegeldief gearresteerd, wie mist een paar duizend postzegels?

Het is weer eens iets anders dan drugs, inbrekersgereedschap of contant geld: de politie trof gisteravond bij een gestrande automobilist een grote hoeveelheid nieuwe postzegels aan. De waarde? 6.000 euro.



Rond 20.45 uur zag een agent dat een man een lekke autoband aan het vervangen was op de carpoolplek aan de Weihoek bij Kruiningen. Bij controle bleek de man een bekende van de politie en vond de agent een grote hoeveelheid nieuwe postzegels.



Omdat de 34-jarige automobilist uit Dordrecht geen goede verklaring kon geven voor de aanwezigheid van de postzegels, werd hij aangehouden. Hij zit nog vast en wordt vandaag verhoord. De politie zoekt nog naar de eigenaar van de postzegels. Mogelijk zijn ze afkomstig uit een winkel.

Reacties

"De politie vermoedt dat de postzegels afkomstig zijn uit een Jumbo-supermarkt, omdat er in de auto twee bossen bloemen van deze winkelketen lagen."



Maar ik vraag mij toch af waarom zijn auto werd doorzocht? Je bent toch zeker niet vogelvrij omdat je een bekende van de Politie bent?



Of had die sukkel ze open en bloot op een stoel liggen? Kan natuurlijk, veruit de meeste criminelen zijn zo dom als het achtereind van ene varken Quote ander artikel:Maar ik vraag mij toch af waarom zijn auto werd doorzocht? Je bent toch zeker niet vogelvrij omdat je een bekende van de Politie bent?Of had die sukkel ze open en bloot op een stoel liggen? Kan natuurlijk, veruit de meeste criminelen zijn zo dom als het achtereind van ene varken

vragen of ze in de auto mogen kijken. Dan is het volgende mogelijk; * de persoon zegt ja en zo vinden ze de contrabande.

* de persoon zegt nee en roept zo een verdenking over zich af en geeft de agenten de bevoegdheid om onderzoek te doen. @KhunAxe : Omdat het een bekende van de politie is zullen de agentenof ze in de auto mogen kijken. Dan is het volgende mogelijk; * de persoon zegt ja en zo vinden ze de contrabande.* de persoon zegt nee en roept zo een verdenking over zich af en geeft de agenten de bevoegdheid om onderzoek te doen.

Dat zou mooi wezen zeg! Nee, zo werkt het niet Ton..



"Er zijn genoeg gronden waarop u en uw auto mogen worden onderzocht, maar iedere grond heeft een eigen rechtvaardiging en wijze van controleren. Voor alles wat met de wegenverkeerswet te maken, is geen verdenking nodig. Als er daarentegen wel een verdenking is, dan mag de politie veel. Is deze verdenking er niet, zijn ook de papieren op orde en is het chassisnummer van buitenaf te vinden, dan hoeft u de politie dus geen toestemming te verlenen om in uw auto te neuzen. Laat u niet onder druk zetten door agenten die stellig of zelfs intimiderend zeggen dat ze dit wel mogen. Nee zeggen en volhouden dus. De vraag waarom u deze toestemming niet geeft, hoeft u ook niet te beantwoorden, maar u kunt altijd zeggen dat u gesteld bent op uw privacy en daar ook recht op heeft." -Bron-



Ze mogen best wel veel, maar niet alles Zonder verdenking mag je auto niet doorzocht worden, daar komt het op neer. Indien er geen contrabande in het zicht liggen heeft de politie normaliter geen reden tot verdenking, ook al ben je een bekenden van ze.



Laatste edit 21-06-2020 11:44 @tonktwee : Nee, daar heb je ongelijk in, een weigering om mee te werken aan een doorzoeking van je auto geeft de politie niet automatisch het recht je auto te mogen doorzoekenDat zou mooi wezen zeg! Nee, zo werkt het niet Ton..Ze mogen best wel veel, maar niet allesZonder verdenking mag je auto niet doorzocht worden, daar komt het op neer. Indien er geen contrabande in het zicht liggen heeft de politie normaliter geen reden tot verdenking, ook al ben je een bekenden van ze.

