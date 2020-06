Britse metropassagier gebruikt mondmasker om slaap in te halen

Een Britse man heeft het internet getoond hoe je je mondmasker best niet kan gebruiken. De schone slaper riskeerde een boete voor het verkeerd gebruik van een mondmasker op het openbaar vervoer.Dat een mondmasker ook gebruikt kan worden als slaapmasker, is sommigen onder ons misschien al opgevallen. Het accessoire dat ons moet beschermen tegen overdracht van het Covid 19-virus, kan van pas komen wanneer je dringend een dutje wil doen in een openbare ruimte.Je mondmasker van je mond verwijderen om het voor je ogen te spannen is om voor de hand liggende redenen echter geen goed idee, en een Londense metropassagier mocht dat aan den lijve ondervinden. Hij vond er niks beter op om tijdens de drukke ochtendspits zijn mondmasker van zijn mond naar zijn ogen te verplaatsen, en dat ontging de aandacht van Twitteraar Tim Steer niet. Hij nam een kiekje en tweette de Londense transportmaatschappij Transport for London met de ironische vraag: “Is dit hoe je een mondmasker gebruikt? Ik vraag het voor een vriend…”Net zoals bij ons zijn mondmaskers op het openbaar vervoer sinds 15 juni ook in Engeland verplicht. Het dutje kan de man wel eens duur komen te staan, want voor een overtreding betaal je 100 pond (zo’n 112 euro).