Restauranteigenaren krijgen 723 jaar cel voor sjoemelen met kortingsactie

Twee resturanteigenaren in Thailand zijn veroordeeld tot 723 jaar cel omdat ze gesjoemeld hebben met een actie voor goedkope vis.Apichart Bowornba

Ze hebben geluk dat het maar de helft is geworden waarvan ze zelfs maar 20 jaar hoeven te zitten.Je zou toch denken dat ze in Thailand wel beter moeten weten als inwoner zijnde?

Netjes is het absoluut niet, maar vind de straf wel een "beetje" buiten proportioneel ten opzichte van de daad.Ik zou het meer op zijn plaats vinden om ze te dwingen alle klanten met zo'n bonnetje het beloofde buffet te geven of schadeloos te stellen, en ze vervolgens hun restaurant te laten sluiten of zo. Maar om mensen nou honderden jaren celstraf te geven (waarvan er 20 uitgezeten dienen te worden) voor een partij van bonnetjes van 3 euro..

20-06-2020 19:30:06

KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.997

OTindex: 940



De straf wordt of is al omgezet naar 20 jaar. Dan gaat er elke keer dat de koning jarig weer een paar jaar vanaf en nog weer later volgt gratie en worden ze op erewoord vrijgelaten.



Totaal? Het zou mij zeer verbazen als ze niet binnen een jaar of vijf weer op straat staan..