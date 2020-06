Vosje gered die met kop klem in autowiel zat.

Een vos slaagde er op de een of andere manier in zijn hoofd in een autowiel te steken. Het ongelukkige - of gelukkige, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt - dier had in het lichtmetalen wiel gekeken en kon er toen niet meer uit.Gelukkig slaagde de RSPCA samen met brandweerlieden erin hem te redden met behulp van speciale apparatuur om door het metaal te snijden. Hij werd op 21 mei gespot in een tuin in Zuid-Londen. De huiseigenaren hadden een reservewiel opgeborgen en belden de RSPCA voor hulp omdat de vos wanhopig probeerde zichzelf te bevrijden. Ze probeerden zelf iets te doen door vet op zijn nek te smeren om hem te helpen zijn hoofd erdoorheen te trekken, maar dit werkte niet en de vos raakte meer van streek.Het arme dier was doodsbang, zijn nek was gezwollen omdat hij fanatiek probeerde vrij te komen. Gelukkig kon de brandweer helpen. De brandweermannen gebruikten speciaal materiaal om door het metaal te snijden en de vos te bevrijden. nadat het vosje was nagekeken werd hij vrijgelaten.