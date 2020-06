Meppeler peuters en kleuters blij met beweegvloer

Kinderen van basisschool Talent werken sinds kort met een nieuw technologisch snufje: een beweegvloer. Op kindcentrum Talent in Meppel is het een graag gezien apparaat.

Het werkt relatief eenvoudig: via een pratende tablet krijgen kleuters en peuters opdrachten. Die voeren ze uit op de 'beweegvloer'. Een beamer aan het plafond projecteert de opdracht op de vloer en via sensoren herkennen beamer en tablet precies wat de kinderen doen. "Technologie in het onderwijs is natuurlijk heel mooi, maar als kinderen alleen maar een Ipad of computer gebruiken zitten ze stil, dat wilden we voorkomen. Daarom hebben we nu een beweegvloer op school. Zo kunnen de jongste kinderen spelen en leren tegelijk", vertelt meester Sander Gordijn.



In de praktijk kunnen peuters kleuren leren met de beweegvloer. De tablet zegt bijvoorbeeld: maak mij groen en vervolgens pakken de kinderen iets dat een groene kleur heeft. Ze leggen dit op de vloer en de beamer herkent dat het goed is. Kleuters leren cijfers door op de grond in de vorm van het cijfer te gaan liggen. Meesters en juffen zien er de voordelen wel van in. "Ze kunnen grotendeels zelf aan de slag omdat de tablet uitleg geeft. We geven ze een kaart die gescand kan worden door de tablet. Op iedere kaart staan andere opdrachten zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen oefenen", vertelt Gordijn.



De kinderen zijn na een middagje op de beweegvloer niet alleen moe maar ook enthousiast: "Veel leuker dan op de stoel zitten in de klas"





Mits goed gebruikt zou dit best wel eens wat kunnen zijn.

Is dat niet (on)gewoon een soort gymlokaal?

