Gerrit en Lidy zien hun huis voor tiende (!) keer volstromen met rioolwater

Elke keer als een hoosbui richting Denekamp trekt, houden Gerrit en Lidy Hesselink hun hart vast. Want als het stevig regent, stroomt hun huis vol met rioolwater. Gisteren was het voor de tiende keer raak. Tot wanhoop van het echtpaar: "Dit gun je niemand."



Gerrit en Lidy zitten op de camping, vlak bij huis, als buienradar onheilspellend weer aankondigt. Direct zijn ze alert; blijft hun woning droog? Als de eerste buien boven de camping losbreken, besluiten ze voor de zekerheid maar te kijken.



"Het leek eerst mee te vallen: de vloer was nog droog toen we aankwamen", zegt Lidy. "We stonden op het punt terug te gaan, toen de lucht wel héél donker werd."



Gerrit en Lidy halen de schotjes tevoorschijn die ze van de gemeente hadden gekregen. Het idee is dat ze deze voor de deur plaatsen om te voorkomen dat de woning volstroomt. Of ze werken? Daar kan Gerrit kort over zijn: "Die doen niets."



De regen komt inmiddels met bakken uit de hemel. Het duurt niet lang voor het rioolwater de straat onder water zet. Het stel ziet lijdzaam toe hoe het muffe water vervolgens over de drempel naar binnensijpelt. Eén ding is zeker: de komende dagen moeten ze op de camping schuilen. Alweer.



De problemen begonnen toen er nieuwbouwwoningen werden geplaatst, aldus Gerrit. Volgens hem ligt hun huis sindsdien in een 'dalletje', waardoor het rioolwater om de haverklap de woonkamer binnenstroomt. "Als het regent, kun je erop wachten."



De gemeente Dinkelland wil niet inhoudelijk op de zaak reageren. "We zijn anderhalf jaar in gesprek geweest met de familie", zegt een woordvoerder. "Het lukte niet om er samen uit te komen, waarna de familie naar de bestuursrechter is gestapt. Terwijl die zaak loopt, kunnen wij niet inhoudelijk op de zaak ingaan."



Gerrit en Lidy hopen dat de gemeente het riool opnieuw aanlegt of hun huis opnieuw bouwt, maar dan een halve meter hoger. "We wonen er prachtig en willen graag blijven."



Het stel zit inmiddels weer 'veilig' op de camping, waar ze geen natte voeten krijgen na een hoosbui. Over een dag of drie, als hun huis is leeggepompt en ontsmet, kunnen ze terug. Toch is het geen straf om op de camping te blijven, geeft Gerrit toe. "Maar het liefst zitten we natuurlijk thuis."

Reacties

19-06-2020 20:05:43 stora

Oudgediende



Als dat echt bij elke regenbui is dan graaf je toch zelf een geul, of put, waar al heel wat water heen kan.

Of een soort van dijkje om je huis, zodat je huis toch droog blijft.

Je gaat toch niet lijdzaam wachten tot de volgende bui.



19-06-2020 22:24:38 Emmo

Stamgast



Terugslagkleppie met overstort?

