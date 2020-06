Medewerkers eBay nemen wraak op kritisch stel: bezorgen bizarre spullen

Voormalige medewerkers van eBay hebben in de VS een echtpaar bedreigd en bizarre spullen laten bezorgen. De twee publiceerden kritische artikelen over de onlinewebwinkel. Als wraak ontvingen ze thuis onder meer levende kakkerlakken, een bloederig Halloweenmasker en een rouwkrans.Zes voormalige medewerkers en managers van eBay zijn daar nu voor veroordeeld, zo schrijven lokale media. De medewerkers waren eind vorig jaar al ontslagen, nadat de zaak intern aan het licht was gekomen.De eBay-medewerkers hadden zich tegen een stel in het Amerikaanse Natick gekeerd. "Dit was een doelgerichte aanval van medewerkers van eBay om het leven van een echtpaar te verwoesten", vertelde de advocaat in het Amerikaanse Massachusetts gisteren.Niet alleen werden de twee stelselmatig lastiggevallen op Twitter, ook werden er bij hun thuis de meest bizarre voorwerpen bezorgd. Zo ontvingen ze een boek 'hoe verder na de dood van je echtgenoot' en werd er een doos levende kakkerlakken bezorgd.Pornografische bladen werden – zogenaamd verkeerd bezorgd – bij de buren afgeleverd. De eBay-medewerkers hadden ook plannen om in de garage van het echtpaar in te breken om een gps-tracker op de auto te plaatsen.Volgens advocaat Andrew Lelling was dit een 'unieke zaak', omdat hooggeplaatste medewerkers er alles aan deden om de merknaam eBay te beschermen. De onlinewebwinkel heeft in een reactie laten weten het gedrag te veroordelen. "Wij bieden onze excuses aan. Het spijt ons dat de slachtoffers dit hebben moeten doormaken."