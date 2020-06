Getrouwd koppel wist niet dat ze seks moesten hebben om kinderen te krijgen

Een Britse thuisverpleegster heeft in een boek enkele memorabele ontmoetingen bijgehouden. Zo hielp ze ooit een koppel dat dacht dat trouwen voldoende was om kinderen te krijgen.



Al meer dan 40 jaar werkt Rachael Hearson als thuisverpleegkundige in het Engelse graafschap Dorset. De 59-jarige vrouw heeft een boek geschreven, ‘Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor’, waarin ze enkele opvallende ervaringen neerpende.



Een van de strafste fragmenten dateert van voor het internettijdperk. Een koppel was al enkele jaren getrouwd, maar kinderen waren er nog niet van gekomen. Dat vonden ze vreemd. “Ze gingen er echt van uit dat het huwelijk hen automatisch kinderen gaf. Ze wisten totaal niet hoe het werkte. Ik moest hen dus duidelijk maken hoe je kinderen moet maken. Iemand onderrichten over seks brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, maar na enkele bezoekjes konden ze hun handen niet van elkaar houden”, vertelt ze in Daily Mirror.



Een ander bizar verhaal was toen ze een koppel bezocht met een pasgeboren baby. De vader van het kindje maakte tijdens het gesprek stiekem vreemde bewegingen. Bleek dat de man zichzelf aan het bevredigen was. Ze deed uiteindelijk alsof ze niets gezien had.

Reacties

19-06-2020 08:29:37 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.254

OTindex: 2.684

ow, ik ben pas getrouwd.

19-06-2020 08:31:08 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.977

OTindex: 931

@stora : Maakt voor jou en je partner niks uit, kinderen krijgen kunnen jullie wel schudden

19-06-2020 08:37:41 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.254

OTindex: 2.684

@KhuneAxe, bedankt, weer een droom aan diggelen.

19-06-2020 08:51:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.982

OTindex: 5.641

@KhunAxe : Ze zouden best kinderen kunnen krijgen, als een ander ze die geeft. Maar inderdaad is er meestal wel een financiële transactie bij nodig.

19-06-2020 09:21:40 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.193

OTindex: 5.728

S maar hadden die mensen dan geen drang om aan elkaar te zitten of wat? of waren het twee kouwe kikkers die een meter van elkaar af op stijfjes op de bank zaten en dat was het intiemst dat ze voor ogen hadden?

19-06-2020 09:39:51 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 612

OTindex: 10.260

Dat is volgens mij illegaal hoor een kind kopen.





19-06-2020 09:46:29 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.977

OTindex: 931





"De kosten voor de verplichte voorlichting bedragen € 1.595,-. Dit bedrag is onderverdeeld in € 210,- voor de administratiekosten en de eerste informatiebijeenkomst en € 1.385,- voor de vijf voorlichtingsbijeenkomsten.



De bemiddelingskosten variëren van € 12.000,- tot ruim € 40.000,-. Het bedrag is afhankelijk van de keuze voor het land, de vergunninghouder, etc. De bemiddelingskosten bestaan uit de kosten in het land van herkomst (o.a. de verzorgingskosten van het kind, de kosten van medische onderzoeken en eventuele behandelingen, de adoptieproceskosten voor de advocaat en tolk, reis- en verblijfkosten van het kind, de adoptieouder(s) of begeleider(s) én de bemiddelings- en bureaukosten. Voor uitgebreide informatie over de bemiddelingskosten kunt u terecht bij de vergunninghouders.



Bij deelbemiddeling brengt de vergunninghouder de volledige kosten voor het onderzoek naar de zorgvuldigheid en zuiverheid van handelen van het contact, de dossiervorming en de bewaring hiervan gedurende vijftig jaar én de kosten van doorzending in rekening aan de aspirant-adoptieouders." @GMVersluis : Adoptiefkinderen worden gekocht:

19-06-2020 10:02:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.269

OTindex: 78.168

Quote:

Getrouwd koppel wist niet dat ze seks moesten hebben om kinderen te krijgen



Die zijn dan niet verder gegroeid dan de gedachtenwereld van een kind.

Lekker slim stelletje! Die zijn dan niet verder gegroeid dan de gedachtenwereld van een kind.Lekker slim stelletje!

19-06-2020 10:13:50 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.254

OTindex: 2.684

Je kan wel kinderen kopen, maar als zo'n kind dan niet bevalt en je bent het bonnetje kwijt dan kan je ze ook niet meer terugsturen.

19-06-2020 10:16:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.269

OTindex: 78.168

*₩ @stora : Ik denk dat jij een fantastische vader geweest zou zijn.*₩

19-06-2020 10:21:36 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.977

OTindex: 931

@Mamsie : Ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar wat weet jij dat wij niet weten?

19-06-2020 10:21:45 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.254

OTindex: 2.684

@Mamsie

De studenten hier in huis vinden het leuk hier.

Op dit moment 1 student die stage loopt en 1 jongen die werkte. Maar door de corona gelijk zijn baan kwijt was. Dat was dan zo.

Maar hij verdomde het om werk te zoeken zo gauw het weer kon.

Dus hebben we hem de wacht aangezegd,

of aan het eind van de maand betaal je voor de kamer of je staat op straat.

Hadden wij al allemaal banen gevonden.

Maar de schrik zat er blijkbaar goed in en 2 dagen later had hij een baan.

En hij vind het nog leuk ook. De studenten hier in huis vinden het leuk hier.Op dit moment 1 student die stage loopt en 1 jongen die werkte. Maar door de corona gelijk zijn baan kwijt was. Dat was dan zo.Maar hij verdomde het om werk te zoeken zo gauw het weer kon.Dus hebben we hem de wacht aangezegd,of aan het eind van de maand betaal je voor de kamer of je staat op straat.Hadden wij al allemaal banen gevonden.Maar de schrik zat er blijkbaar goed in en 2 dagen later had hij een baan.En hij vind het nog leuk ook.

19-06-2020 10:49:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.303

OTindex: 73.491

Misschien vliegen ooievaars niet naar Engeland?

19-06-2020 12:30:59 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.130

OTindex: 34.670

@allone :

gelijk hebben ze met dat linkse verkeer, al die traditionele jachtpartijen en die Brexit gelijk hebben ze met dat linkse verkeer, al die traditionele jachtpartijen en die Brexit

19-06-2020 12:40:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.303

OTindex: 73.491

@botte bijl : idd, en nu ook nog corona, schijnt daar erger te zijn dan in de meeste andere landen.. ?!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: