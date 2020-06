19-06-2020 01:21:05

daar heb je nou eens wat aananders dan de vrouw die de buurvrouw vroeg hoeveel rollen behang zij had voor haar kamer, die net zo groot was als de hare....15 was het antwoord.paar weken later komen ze elkaar tegen. ik had 7 van de 15 rollen over. ja zei buuf, dat hadden wij ook