Vrouw trouwt met geadopteerde zoon, 24, ondanks 41 jaar leeftijdsverschil

Een 65-jarige vrouw is in het huwelijksbootje gestapt met haar geadopteerde zoon van 24 jaar.Het huwelijk tussen Mbah Gambreng en Ardi Waras voltrok zich in Sumatra, Indonesië.De vrouw adopteerde haar zoon afgelopen jaar en het koppel woont sindsdien samen.De vrouw – die eerder drie meisjes adopteerde – zegt dat ze geen intentie had om de jongeman te huwen toen ze hem ontmoette.Maar toen ze aan hem zei dat hij spoedig zou moeten trouwen, verraste hij haar met een huwelijksaanzoek.“Tot mijn verbazing zei hij dat hij alleen met mij wilde trouwen,” zegt ze. De zoon persisteerde en uiteindelijk ging ze ermee akkoord.Foto’s van het echtpaar gaan viraal op social media. Hier is er eentje