Studenten UGent krijgen porno te zien tijdens examen

De eerstejaarsstudenten psychologie aan de UGent moesten in bijzondere omstandigheden wachten om hun online examen te maken. Terwijl ze in een virtuele wachtruimte zaten, kregen ze pornografische beelden te zien die verspreid werden door een hacker. Het incident zal verder onderzocht worden door het parket.



De examenperiode is volop bezig en door deze bizarre coronatijden moeten studenten hun examen soms online afleggen. Dat verloopt niet altijd even vlekkeloos, ook niet voor de eerstejaarsstudenten psychologie van de UGent. Zo’n 50 studenten zaten in een virtuele wachtruimte, maar tijdens het wachten kregen ze pornografische beelden te zien. Een hacker zou die video’s verspreid hebben.



Stephanie Lenoir, woordvoerder van de UGent, bevestigde het voorval aan Het Laatste Nieuws: “De hacker werd op tijd verwijderd. Het examen zelf is niet gehinderd door het incident en kon gewoon doorgaan.”



De identiteit van de hacker is nog niet bekend, maar deze persoon zou vermoedelijk niet aan de universiteit studeren of werken. Hoe dan ook heeft de UGent een klacht ingediend bij het parket Oost-Vlaanderen die deze gebeurtenis verder zal onderzoeken. Het is nu wel niet duidelijk of deze beelden tot slechtere of betere resultaten hebben geleid. Misschien moet dat ook eens onderzocht worden?

Reacties

18-06-2020 14:31:45 KhunAxe

Volgens mij zaten de mannelijke studenten stijf op hun stoelen...

18-06-2020 15:05:45 stora

Werd het examen soms afgenomen door Goedele Liekens?

18-06-2020 15:21:40 botte bijl

studenten zien van zoiets de humor wel in, de spanning voor het examen was in ieder geval gebroken

18-06-2020 17:27:30 Mamsie

@botte bijl : Eerst stonden ze stijf van de zenuwen maar daarna van de opwinding!

18-06-2020 17:58:23 botte bijl

@Mamsie :

als ze maar slagen als ze maar slagen

