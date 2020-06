18-06-2020 12:02:00

Laatste edit 18-06-2020 12:06

Persoonlijk ben ik er niet rouwig om dat Alev hier vertrokken is, sorry.. Ze had altijd ruzie met heel de wereld en het lag altijd aan de ander. maar het meest kwaad bloed heeft ze gezet toen ze mij ervan beschuldigde dat ik haar per PM had 'geadviseerd' om zich op te hangen!IK!! Nadat mijn eigen zoon zich verhangen had zou ik iemand 'adviseren' zich te verhangen! Ik daagde haar uit om deze mail van mij dan hier te posten, of aan de moderator te laten zien, maar dat kon niet, nee, want ze had 'm gewist.. Vanaf toen was ik helemaal klaar met Alev, ik zeg, good riddance!En nee, ik ben allang niet boos meer op haar hoor, maar missen doe ik haar niet, eerlijk is eerlijk..On Topic: Kaas is lekker!! Vorige week waren we bij de Makro en mijn schatteboutje kocht maar liefst een blok van 2 kilo Cheddar voor mij! Smullen hoor! Ben al ongeveer op de helft