Afscheid van racistische woorden

Dit is eigenlijk niet raar, maar toch melden we het even. De Grammy Awards worden niet langer uitgereikt in de categorie 'urban'. De term is sinds de jaren 70 uitgegroeid tot een generaliserend overkoepelend begrip voor de muziek van zwarte artiesten. Ook in Nederland is er kritiek op bepaalde racistische woorden.



In ons land deden we al eerder afstand van woorden die kwetsend kunnen zijn. Dit jaar deed de HEMA het woord moorkop in de ban. In 2016 schrapte de overheid het woord allochtoon en sinds 2006 eten we zoenen, in plaats van dat aan de zoete lekkernij het n-woord vastzit.



"Het n-woord zul je tegenwoordig echt niet meer horen. Dat was vroeger heel normaal, maar dat is in de ban gedaan", zegt Jan Stroop, taalkundige aan de Universiteit van Amsterdam, tegen Editie NL. "Mensen willen dit soort woorden ook niet meer gebruiken, omdat ze niet politiek incorrect willen zijn.



Om ons te helpen heeft het Nationaal Museum van Wereldculturen een woordenadvieslijst opgesteld met woorden waar we terughoudend mee moeten zijn. "Het is geen lijst van woorden die je niet meer mag gebruiken. We zijn geen woordenpolitie", zegt directeur Stijn Schoonderwoerd tegen Editie NL. "Het zijn woorden die de gevoeligheid uitleggen. Daarmee kan de lezer een afweging maken of hij of zij een woord blijft gebruiken of niet."



Het museum kwam in de eigen collectie een heleboel termen tegen uit het koloniale verleden. "We twijfelden zelf of we die woorden nog wel moesten gebruiken. Toen we onze lijst maakten, merkten we dat andere sectoren uit samenleving naar de lijst vroegen. Collega's hebben daardoor, net als wij, gekozen om bepaalde woorden te herzien en te besluiten om die niet meer te gebruiken."



Taalkundige Stroop twijfelt echter of racistische woorden zullen verdwijnen. "Sommige wel, maar andere woorden komen juist weer terug. Dat komt omdat discrimineren in de mens zit. Mensen hebben de neiging om zich te onderscheiden van anderen. Daar gebruiken ze woorden voor."



Hij is dan ook sceptisch. "Voor alles kun je een ander woord verzinnen, maar soms blijft de boodschap hetzelfde."



Het Nationaal Museum van Wereldculturen vindt het belangrijk om tegen discriminatie, racisme en kwetsend taalgebruik te blijven strijden. "Er komen altijd nieuwe woorden bij. Onze lijst is nooit klaar", aldus de directeur.

18-06-2020 08:28:31 omabep

Neem alleen al dat je als vrouw



Ik vind het goed zoals dit interview is gehouden, het blijkt maar weer dat ze het zelf niet hardop willen zeggen omdat er zo dus nog meer beledigingen in onze samenleving kunnen sluipen.



Oké het heeft niks met racisme te maken, maar het zijn wel groepen die het hards roepen dat ze zich beledigd voelen. Als men zulke taal gebruikt in liedjes moet er direct de vertaling bijgezet worden zodat we kunnen horen wat er echt gezongen wordt.



Tja, onze duidelijke woorden mogen niet meer, maar straattaal die we toch niet begrijpen mag wel.

Neem alleen al dat je als vrouw "kech" wordt genoemd. Deze beledigingen mogen dus gezongen worden en die mutsen die erop dansen voelen zich niet aangesproken omdat het "in al dit soort liedjes voorkomt"! Lache joh, we worden beledigd.

Ik vind het goed zoals dit interview is gehouden, het blijkt maar weer dat ze het zelf niet hardop willen zeggen omdat er zo dus nog meer beledigingen in onze samenleving kunnen sluipen.

Oké het heeft niks met racisme te maken, maar het zijn wel groepen die het hards roepen dat ze zich beledigd voelen. Als men zulke taal gebruikt in liedjes moet er direct de vertaling bijgezet worden zodat we kunnen horen wat er echt gezongen wordt.

18-06-2020 08:47:43 stora

Racisme gaat altijd over blank tegen zwart.

Maar andersom gaat het net zo hard tekeer, maar dat mag wel.

En goed hoor dat er demonstraties zijn naar aanleiding van de dood van die Floyd, maar het lijkt wel een excuus om winkels te plunderen en rellen te trappen.



18-06-2020 08:52:10 KhunAxe

Deze man krijgt onevenredig veel aandacht, elke dag worden ook blanken door de diverse politiemachten ter wereld mishandeld en gedood. Floyd's geval is wat dat aangaat niets bijzonders, helaas. @stora : De demonstraties zouden tweedelig moeten zijn: Vreedzaam en gericht op politiegeweld ongeacht ras.. Niet op het feit dat hij zwart was en zeker niet gebruiken als excuus voor plunderen en rellen..Deze man krijgt onevenredig veel aandacht, elke dag worden ook blanken door de diverse politiemachten ter wereld mishandeld en gedood. Floyd's geval is wat dat aangaat niets bijzonders, helaas.

18-06-2020 08:56:09 stora

En hun enige probleem is dat ze zwart zijn. Ze zijn daar een soort van vogelvrij.

@KhunAxe , al jaren zie je dat zwarte mensen in de joe-naait-ut-steeds, dat er zwarte mensen het leven laten door toedoen van de politie.En hun enige probleem is dat ze zwart zijn. Ze zijn daar een soort van vogelvrij.

18-06-2020 09:32:20 Emmo

Daarnaast, naarmate je meer gedetailleerd gaat uitsplitsen wordt de betrouwbaarheid van de gegevens minder.



Wat je ook nergens tegenkomt zijn de Aziaten, ook een duidelijke bevolkingsgroep. Die schijnen nergens last van te hebben, noch van bovenmatig politiegeweld, noch van bovenmatig discriminatie (in ieder geval wordt een eventueel bestaande discriminatie niet of minder gemeld).



Ik houd het nog steeds op een eigenschap, cultureel of genetisch, die ik bij West-Afrikaanse negers tegenkom (in Afrika dus, landen als Nigeria, Kameroen en dergelijke) die ik vriendelijk als erg assertief kan beschrijven.

Ik kan me voorstellen een deel van de zwarte Amerikaanse bevolking (die duidelijk uit West-Afrika stamt, ook al is dat zo'n zes generaties geleden) deze houding heeft overgenomen.



Bot gezegd: Als ze zich ten achter gesteld voelen gaan ze schreeuwen, harder dan blanken of Aziaten zouden doen.



Gevolg dan weer, van het meer dan anders de nadruk leggen op hun eigen ras, is het intrinsiek racisme wat hiermee gepaard gaat.

@stora : Daarover zijn de (objectieve) meningen het dus niet eens. In absolute aantallen vallen er meer blanke slachtoffers dan zwarte door politiegeweld. Naar percentage van de bevolking zijn de zwarten weer in de meerderheid. Als je in aanmerking neemt dat er onder zwarten meer criminaliteit voorkomt zijn er weer meer blanke slachtoffers.

Daarnaast, naarmate je meer gedetailleerd gaat uitsplitsen wordt de betrouwbaarheid van de gegevens minder.

Wat je ook nergens tegenkomt zijn de Aziaten, ook een duidelijke bevolkingsgroep. Die schijnen nergens last van te hebben, noch van bovenmatig politiegeweld, noch van bovenmatig discriminatie (in ieder geval wordt een eventueel bestaande discriminatie niet of minder gemeld).

Ik houd het nog steeds op een eigenschap, cultureel of genetisch, die ik bij West-Afrikaanse negers tegenkom (in Afrika dus, landen als Nigeria, Kameroen en dergelijke) die ik vriendelijk als erg assertief kan beschrijven.

Ik kan me voorstellen een deel van de zwarte Amerikaanse bevolking (die duidelijk uit West-Afrika stamt, ook al is dat zo'n zes generaties geleden) deze houding heeft overgenomen.

Bot gezegd: Als ze zich ten achter gesteld voelen gaan ze schreeuwen, harder dan blanken of Aziaten zouden doen.

Gevolg dan weer, van het meer dan anders de nadruk leggen op hun eigen ras, is het intrinsiek racisme wat hiermee gepaard gaat.

(Bijvoorbeeld een blanke Nederlandse voetbaltrainer die ontslagen wordt omdat hij een liedje meezingt dat alleen maar door negers gezongen mag worden)

18-06-2020 10:04:56 KhunAxe

Wat ik hier zie, sprekend over Aziaten waar ik tenslotte toch al zo'n slordige 13 jaar tussen woon:



Aziaten hebben inderdaad een heel andere, veelal onderdanige houding t.o.v. autoriteiten, ook ten aanzien van politie!



Natuurlijk zal de gemiddelde Aziaat trachten te vluchten na het plegen van zijn misdrijf, maar slechts uiterst zelden zal hij daarin zo ver gaan dat hij gewelddadig wordt naar de arresterende agenten. Dat doe je niet



Omdat hier de Politie nauwelijks geweld tegen zijn persoon ervaart is hij in het algemeen minder gestrest dan zijn westerse collega's die er altijd op bedacht moeten zijn dat er weleens geweld tegen hen gebruikt kan worden.



Natuurlijk zijn de Aziatische agenten geen lieverdjes, niet zelden zal een arrestant een paar kletsen om zijn oren krijgen als hij niet snel genoeg reageert op een bevel van meneer de agent, ik heb dit zelf enkele malen met eigen ogen kunnen aanschouwen.



@Emmo : Mooie reply!

Wat ik hier zie, sprekend over Aziaten waar ik tenslotte toch al zo'n slordige 13 jaar tussen woon:

Aziaten hebben inderdaad een heel andere, veelal onderdanige houding t.o.v. autoriteiten, ook ten aanzien van politie!

Natuurlijk zal de gemiddelde Aziaat trachten te vluchten na het plegen van zijn misdrijf, maar slechts uiterst zelden zal hij daarin zo ver gaan dat hij gewelddadig wordt naar de arresterende agenten. Dat doe je niet

Omdat hier de Politie nauwelijks geweld tegen zijn persoon ervaart is hij in het algemeen minder gestrest dan zijn westerse collega's die er altijd op bedacht moeten zijn dat er weleens geweld tegen hen gebruikt kan worden.

Natuurlijk zijn de Aziatische agenten geen lieverdjes, niet zelden zal een arrestant een paar kletsen om zijn oren krijgen als hij niet snel genoeg reageert op een bevel van meneer de agent, ik heb dit zelf enkele malen met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Bottom line: Vanwege de veel geringere kans dat er dodelijk geweld tegen zijn persoon wordt aangewend is de doorsnee Aziatische agent minder snel geneigd in de stress te schieten.

18-06-2020 10:24:24 allone

Wat ik dan weer ironisch vind is dat heel veel 'zwarten' in VS minstens zoveel 'blank' bloed hebben als 'zwart'



@Emmo : zeer genuanceerd, en verrijkend om te lezen, dank je

Wat ik dan weer ironisch vind is dat heel veel 'zwarten' in VS minstens zoveel 'blank' bloed hebben als 'zwart'

18-06-2020 10:29:19 allone

@KhunAxe :



Alleen met dat 'Aziatisch' heb ik moeite, in zoverre dat bijv. de mensen in India een hele andere afkomst hebben, duidelijk niet Mongools. Wat is cultureel, en wat heeft met ras te maken?



En om dan op

Alleen met dat 'Aziatisch' heb ik moeite, in zoverre dat bijv. de mensen in India een hele andere afkomst hebben, duidelijk niet Mongools. Wat is cultureel, en wat heeft met ras te maken?

En om dan op @Emmo 's opmerking terug te komen, mensen uit West-Afrika zijn zeker niet exemplarisch voor alle donkere/zwarte mensen.

Zijn zij de voorouders van de slaven in de VS?

18-06-2020 10:33:38 KhunAxe

@allone : Ik had kunnen specificeren door Zuid-Aziatische mensen te zeggen, of wellicht zelf nog specifieker over Thaise mensen kunnen spreken. Maar iedereen hier die er toe doet weet dat ik in Thailand woon en zal dus echt wel aannemen dat ik voornamelijk over Thaise Aziaten spreek.... Behalve jij natuurlijk, vanzelf..

Het zwarte gedeelte laat ik met graagte over aan mijn waarde collega Dr.Emmo

18-06-2020 10:35:36 Emmo

@allone :

Wat ik dan weer ironisch vind is dat heel veel 'zwarten' in VS minstens zoveel 'blank' bloed hebben als 'zwart' QuoteWat ik dan weer ironisch vind is dat heel veel 'zwarten' in VS minstens zoveel 'blank' bloed hebben als 'zwart'



In Nederland is dat ook het geval.



Leuk punt: Een zwarte dame werd geïnterviewd naar aanleiding van het digitaliseren en openstellen van de gegevens betreffende de slavenhandel in West Indië. Vorig jaar als ik wel heb.



Dame in kwestie was de nazaat van een slavin en haar eigenaar. Eigenaar had slavin vrijgemaakt en was met haar gehuwd toen ze zwanger bleek.

Dame leed heel erg onder het slavernijverleden van haar voorouders en was blij dat zij nu wist waar zij vanaf stamde.



1) Volgens mij was die eigenaar in de grond een fatsoenlijke vent.

In Nederland is dat ook het geval.

Leuk punt: Een zwarte dame werd geïnterviewd naar aanleiding van het digitaliseren en openstellen van de gegevens betreffende de slavenhandel in West Indië. Vorig jaar als ik wel heb.

Dame in kwestie was de nazaat van een slavin en haar eigenaar. Eigenaar had slavin vrijgemaakt en was met haar gehuwd toen ze zwanger bleek.

Dame leed heel erg onder het slavernijverleden van haar voorouders en was blij dat zij nu wist waar zij vanaf stamde.

1) Volgens mij was die eigenaar in de grond een fatsoenlijke vent.

2) Dame in kwestie stamde dus net zoveel van die eigenaar af als van die (vrijgemaakte) slavin.

18-06-2020 10:36:14 allone

Maar jij bent de Thailand-expert hier



@KhunAxe : sorry.. ik denk nu eenmaal verder door over verschillen in rassen en mensen...

Maar jij bent de Thailand-expert hier

18-06-2020 10:38:08 allone

En zo leed ze onder een slavernijverleden die ze zelf in haar fantasie gecreëerd had

... Maw ze leed onder t feit dat haar voorouders slaven gebruikten....



@Emmo : precies wat ik bedoelde

En zo leed ze onder een slavernijverleden die ze zelf in haar fantasie gecreëerd had

... Maw ze leed onder t feit dat haar voorouders slaven gebruikten....

18-06-2020 10:41:32 Emmo

@allone :

En om dan op

Zijn zij de voorouders van de slaven in de VS? QuoteEn om dan op @Emmo 's opmerking terug te komen, mensen uit West-Afrika zijn zeker niet exemplarisch voor alle donkere/zwarte mensen.Zijn zij de voorouders van de slaven in de VS?



Voor zover ik weet is de overgrote meerderheid afkomstig uit West Afrika. Ik heb eens gelezen dat er ook een aantal, voornamelijk door Britse handelaars, gekocht werd in Oost Afrika van Arabische handelaars.

Voor zover ik weet is de overgrote meerderheid afkomstig uit West Afrika. Ik heb eens gelezen dat er ook een aantal, voornamelijk door Britse handelaars, gekocht werd in Oost Afrika van Arabische handelaars.

Mijn bron daarvoor is echter niet echt betrouwbaar: de Zuid-Afrikaanse schrijver Wilbur Smith.

Klopt. De assertiviteit die ik tegenkom zie ik voornamelijk in West Afrika. In Kenia en Tanzania is de bevolking anders.

18-06-2020 10:43:34 KhunAxe

@allone : "Maar jij bent de Thailand-expert hier"



Oh, en nooit meer vergeten hé?



Oh, en nooit meer vergeten hé?

Overigens is het nog steeds een strijdpunt of er meer zwarte dan blanke slaven zijn geweest in de historie. Maar punt is wel dat de blanke slavernij veelal genegeerd wordt ten faveure van de zwarte slavernij..

18-06-2020 10:45:01 KhunAxe

@Emmo : Ik ben dol op Wilbur Smiths verhalen, maar catalogiseer ze toch onder 'Fantasy'

18-06-2020 10:45:34 allone

Wat ik me dan afvraag is, (omdat ik meen zoiets gehoord te hebben) of de West-Afrikanen zelf slaaf waren, of dat ze uit de binnenlanden negers haalden en die doorverkochten aan de Europeanen als slaven



(ik heb t n-woord expres gebruikt, omdat het voor mij gewoon een woord is net als ieder ander woord. Word ik nu verbannen van WMR? )



@Emmo : hmmm

Wat ik me dan afvraag is, (omdat ik meen zoiets gehoord te hebben) of de West-Afrikanen zelf slaaf waren, of dat ze uit de binnenlanden negers haalden en die doorverkochten aan de Europeanen als slaven

(ik heb t n-woord expres gebruikt, omdat het voor mij gewoon een woord is net als ieder ander woord. Word ik nu verbannen van WMR?

18-06-2020 10:46:00 Emmo

@KhunAxe : Weet ik. Al schrijft hij erover alsof hij een zeer gedegen achtergrondkennis heeft.

18-06-2020 10:47:06 allone

@KhunAxe :

: Overigens is het nog steeds een strijdpunt of er meer zwarte dan blanke slaven zijn geweest in de historie. Quote @allone : Overigens is het nog steeds een strijdpunt of er meer zwarte dan blanke slaven zijn geweest in de historie. dan wordt t tijd dat jij dat eens uitgebreid gaat onderzoeken

18-06-2020 10:50:20 KhunAxe

Jean Auel staat er om bekend ontzettend veel onderzoek te hebben gedaan alvorens haar 'Aardkinderen' serie geschreven te hebben. Toch is een groot gedeelte van wat zij schrijft gebaseerd op eigen interpretaties. Niks mis mee hoor! Zo ik al schreef, ik mag Smith graag lezen, maar ik hou wel altijd een slag om de arm qua accuratesse van de vermelde gegevens in zijn verhalen. Zo ik dat ook doe bij Auel.



.



@Emmo : Natuurlijk! De beste fantasy is degene die het dichtst bij de realiteit ligt

Jean Auel staat er om bekend ontzettend veel onderzoek te hebben gedaan alvorens haar 'Aardkinderen' serie geschreven te hebben. Toch is een groot gedeelte van wat zij schrijft gebaseerd op eigen interpretaties. Niks mis mee hoor! Zo ik al schreef, ik mag Smith graag lezen, maar ik hou wel altijd een slag om de arm qua accuratesse van de vermelde gegevens in zijn verhalen. Zo ik dat ook doe bij Auel.

18-06-2020 10:51:21 KhunAxe

@allone : Dat heeft niet voldoende interesse bij mij om dat nou eens haarfijn uit te pluizen

18-06-2020 10:53:44 KhunAxe

@allone : Ik heb ook nog heel lang 'negers' gezegd, pas de laatste tijd probeer ik om te schakelen naar het voor mij eigenlijk beledigende woord 'zwarten'.

18-06-2020 10:55:06 Emmo

@allone :

: hmmm

Wat ik me dan afvraag is, (omdat ik meen zoiets gehoord te hebben) of de West-Afrikanen zelf slaaf waren, of dat ze uit de binnenlanden negers haalden en die doorverkochten aan de Europeanen als slaven Quote @Emmo : hmmmWat ik me dan afvraag is, (omdat ik meen zoiets gehoord te hebben) of de West-Afrikanen zelf slaaf waren, of dat ze uit de binnenlanden negers haalden en die doorverkochten aan de Europeanen als slaven



Verder is ene mijnheer De Ashanti namen mensen uit omringende gebieden gevangen en verkochten hen aan Europese slavenhandelaren. Dat was zeer zeker het geval. Op Wikipedia is daar voldoende over te vinden.

Verder is ene mijnheer Akwasi , een rapper naar het schijnt, één van de stokebranden hier in Nederland. Deze mijnheer heeft zich (volgens Elsevier) zich er een paar jaar geleden op laten voorstaan dat hij afstamde van de stam " Ashanti ", die (volgens Wiki):

18-06-2020 10:57:55 Emmo

@KhunAxe :

: Ik heb ook nog heel lang 'negers' gezegd, pas de laatste tijd probeer ik om te schakelen naar het voor mij eigenlijk beledigende woord 'zwarten'.

Quote @allone : Ik heb ook nog heel lang 'negers' gezegd, pas de laatste tijd probeer ik om te schakelen naar het voor mij eigenlijk beledigende woord 'zwarten'. Datzelfde heb ik ook. Voor mij is "zwarten" emotioneel meer beledigend dan het voor mij meer neutrale woord "negers".

18-06-2020 11:17:17 KhunAxe

@Emmo : Precies!!

Sidenote: Ik hoop dat je fatsoenlijk internet hebt op die schuit, ik zou je node missen, je bent een van de belangrijkste 'smaakmakers' hier, absoluut!

18-06-2020 12:07:17 Grouse

Persoonlijk vind ik "zwarten" een lelijker woord dan negers.

Maar ik weiger om ze dan maar mensen met Afrikaanse wortels te noemen.

Dat is me veel te lang.

Bovendien bedoel ik er hetzelfde mee.

18-06-2020 12:33:43 Sjaak

Ik vind het niet nodig om mensen via hun huidskleur aan te duiden. Omschrijvingen als Die meneer met dat blauwe overhemd of Die dame met die bloemetjesjurk volstaan meestal wel.

18-06-2020 12:35:40 allone

@Grouse : @Emmo :

: dus de 'slachtoffers' die t hardst schreeuwen zijn eigenlijk de daders

@Emmo : dus de 'slachtoffers' die t hardst schreeuwen zijn eigenlijk de daders

@KhunAxe : idd.. afgezien van t feit dat er nauwelijks mensen zwart zijn, de meeste mensen zijn 50 tinten bruin...

18-06-2020 12:37:13 allone

@Sjaak :

Omschrijvingen als Die meneer met dat blauwe overhemd of Die dame met die bloemetjesjurk volstaan meestal wel. QuoteOmschrijvingen als Die meneer met dat blauwe overhemd of Die dame met die bloemetjesjurk volstaan meestal wel. . blauw en bloemetjes, bah.. wat discriminerend

18-06-2020 12:38:41 Emmo

@allone : Vaak wel.

Maarre, in Afrika zijn er zeker mensen die (zowat) puur zwart zijn. Maar dat verschilt ook daar per stam.

18-06-2020 12:39:59 allone

'mooi zwart is niet lelijk'



Misschien zijn die halfzwarte Afrikaans-Amerikanen wel boos omdat ze hun mooie zwarte kleurtje kwijt zijn, doordat ze eigenlijk meer blank zijn.



@Emmo : ja, en die vind ik er prachuit zien

'mooi zwart is niet lelijk'

Misschien zijn die halfzwarte Afrikaans-Amerikanen wel boos omdat ze hun mooie zwarte kleurtje kwijt zijn, doordat ze eigenlijk meer blank zijn.

18-06-2020 12:42:33 KhunAxe

In dokterswachtkamers mogen wachtende patiënten niet meer bij hun naam geroepen worden:



Doktersassistente: "Wil de mevrouw met de bloedende aambeien zich naar de spreekkamer begeven?"

