Magneetvisser vindt explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, een stengun en heel veel geldkistjes

Magneetvisser Jan Duurt Dijkman [48] uit Zuidlaren trok dinsdagavond een zware mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog uit een van de vijvers aan de Gorechtkade in Groningen. ,,Dat was niet de eerste keer.’’

Veel vissers scheppen er genoegen in urenlang naar een bewegingloze dobber te turen zonder dat ook maar een vis genegen is toe te happen. Geeft niks, dat hoort bij de zen van het vissen. Maar Jan Duurt Dijkman laat om de paar minuten een acht kilo zware magneet aan een lang stuk touw met een luide plons in het water vallen om die daarna met enkele forse halen naar de kant te trekken.

Negen van de tien keer blijft er iets aan hangen: fietsen, sloten, geldkistjes, zakmessen, dubbeltjes, barbecues en ... explosieven. De afgelopen week trokken magneetvissers drie keer een explosief uit een van de vijvers aan de Gorechtkade



Het is niet uitgesloten dat in het kantoor van de Explosieven Opruimingsdienst een foto van een grijnzende Dijkman op een dartbord is geprikt. ,

,De afgelopen week moest de EOD vier keer naar de provincie Groningen afreizen, omdat er een explosief was gevonden. Dat is drie uur heen en drie uur terug voor die jongens. Drie van de vier keer was ik in het groepje dat een explosief vond. En dinsdagavond vond ik er zelf een.’’ Hij gebaart naar een van de bomen aan de Gorechtkade waarvan takken het donkere water beroeren. ,,Ja, dan sta je wel even te kijken. Het is oude munitie en dat is niet zonder risico’s, maar autorijden is veel gevaarlijker.’’

In juli vorig jaar wierp hij zijn eerste magneet in het water. ,,Ik zag een filmpje van een magneetvisser op YouTube. Ik was op zoek naar iets om mijn zoontje achter de computer vandaan te krijgen. Dit leek me wel wat.’’ De bouwvakker raakte er aan verslingerd. ,,Ik doe het bijna elke dag. Het is gewoon prachtig werk. Even helemaal de kop leegmaken.’’



Hij zoekt vooral in de stad Groningen en omgeving. ,,En in Doetinchem waar mijn vriendin woont. Daar deed ik een van mooiste vondsten: een stengun! Die deed het natuurlijk niet meer.’’ Over tien jaar wil hij een museum beginnen. ,,Dan heb ik vast genoeg spullen.’’



Enkele uurtjes vissen staan garant voor een hoop oud roest. Op de oever liggen onder meer zakmessen, een half vergane fiets, een statief, sloten en een hondenriem. ,,Twee weken geleden vond ik nog Duitse patronen uit 1935 in hun originele verpakking. Ik vind wel vaker Duits spul. Ik denk dat ze dat hebben weggegooid toen ze tijdens de bevrijding voor de geallieerden op de vlucht sloegen.’’ Achter zijn bestelwagen hangt een grote kar. ,,Daar gooi ik alle rotzooi in en dat breng ik eens in de zoveel tijd naar de schroothoop. Niet dat ik daar rijk van word.’’



Hoewel. ,,Ik vind heel veel geldkistjes. Meestal zit er niks in, maar laatst had ik eentje waar nog wat Spaans, Frans en Belgisch geld in zat. Geen idee waarom dat in het water is gegooid. Maar het is echt ongelooflijk wat mensen wel niet allemaal weggooien. Iets niet meer nodig? Huppa, gooi het maar in het water. Ik heb het afgelopen jaar ruim 16.000 kilo aan oud ijzer uit het water gehaald.’’

Magneetvissen is in principe niet verboden, maar het is niet overal toegestaan. ,,Maar ik heb weinig last van de politie. Ik krijg de indruk dat ze het wel mooi vinden wat ik doe.’’ De magneet belandt met een krachtige zwaai in het water. Even later ligt er een speelgoedbootje op de wal. ,,Mooi he? Voor het museum.’’



Voor de EOD zijn meldingen van magneetvissers gewoon onderdeel van het werk. Wel vinden we het belangrijk dat mensen weten wat zij moeten doen als ze een explosief naar boven halen tijdens het magneetvissen. Namelijk:

- Neem het object niet mee naar huis.

- Haal het mogelijke explosief niet van de magneet af en hang deze terug in het water.

- Bel direct de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

- Blijf bij het object totdat de politie er is.

