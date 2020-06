Hacker huisartsenpost bedoelde het goed, maar krijgt wel straf

DEN HAAG - Omdat hij huisartsenpost Smash in Den Haag in 2017 heeft gehackt, moet een 28-jarige Hagenaar twee maanden de cel in. Van die straf is de helft voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald.

Abdoul R. benaderde in augustus 2017 de Haagse huisartsenpost, die tegenwoordig Hadoks heet, met de melding van een lek in het ICT-systeem. Wachtwoorden, adressen en bankrekeningnummers van de aangesloten huisartsen waren gekopieerd.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was R. zelf het systeem binnengedrongen, om vervolgens van de huisartsenpost een opdracht te bemachtigen om het datalek te dichten. Hij zou er zestien- tot drie├źntwintigduizend euro voor gevraagd hebben. In een WhatsApp-bericht aan zijn vrouw zou de verdachte volgens het OM zelf gezegd hebben dat hij de hack had gepleegd.



'Wilde narigheid voorkomen'

R. bevestigde op de zitting twee weken geleden dat hij het datalek had gemeld bij Smash. Maar hij zou niet zelf ingebroken hebben in het computersysteem. Hij was alleen maar op de hoogte van de hack, zei hij, maar wilde niet zeggen hoe hij dat wist.



R. gaf de hack door aan Smash omdat hij narigheid wilde voorkomen. 'Ik wilde niet dat de gegevens in verkeerde handen zouden vallen.' Hij profileerde zich bij de Haagse rechtbank als een 'ethische hacker', die eerder al een ziekenhuis, eredivisieclub Ajax, het bedrijf Apple en een waterschap hielp te beschermen.



Laptop kwijt

De huisartsenpost zou hem zelf gevraagd hebben de ICT op orde te brengen. Volgens zijn advocate moest R. vrijgesproken worden omdat hij alleen maar goede bedoelingen had.



De rechtbank is daar niet van overtuigd. Ze vindt de beschuldiging van het OM bewezen. De opgelegde straf komt overeen met de strafeis van het OM. De hacker krijgt de laptop waarmee hij de huisartsenpost gehackt zou hebben ook niet terug.

Reacties

17-06-2020 14:35:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.171

OTindex: 24.850

Misschien had Abdoul R. hele goede bedoelingen. Maar om een datalek te dichten voor "zestien- à drieëntwintigduizend Euro", doet mij toch anders vermoeden.

17-06-2020 15:27:14 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.634

OTindex: 38.184

@Emmo : Ik denk dat Abdoul twee sportauto's op het oog had, een van €16.000,- en een van €23.000,-.

