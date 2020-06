Gigantische (en zeer plaatselijke) hagelbui in Ter Apel: Cabrio wil niet meer dicht en verandert in een zwembad

In Nieuw Weerdinge was het nog helemaal droog maar even verderop richting Ter Apel brak plotseling een heftige hagelbui los. ,,Zo ineens kregen we een harde knal op de voorruit. Ik dacht nog: een eikel? Maar dat is de tijd van het jaar helemaal niet, het waren grote hagelstenen’’, zegt Helma de Goede uit Nieuw-Weerdinge.,,We zijn snel onder het viaduct langs het kanaal gaan staan’’, vervolgt De Goede. ,,Daar stonden we met zo’n zeven auto’s te schuilen. Er was een cabrio, heel sneu, die motorpech had. Rijden kon-ie nog wel, maar het dak wilde niet meer dicht. Het was net een zwembad binnen.’’De hagelbui zaterdagavond was zeer plaatselijk. In Ter Apel zelf heeft het flink gehageld, er zijn foto’s en filmpjes van hagelstenen ter grootte van knikkers. Maar aan de andere kant van het dorp en in veel plaatsen in de omgeving viel alleen wat regen, of bleef het zelfs helemaal droog. De onweersbuien waren wel voorspeld, het was code oranje, maar de buien trokken vooral vlak over de grens in Duitsland voorbij. Daar zijn flinke buien en hagelstenen gemeld.De hagelbui in Ter Apel duurde een minuut of tien. ,,Daarna ging het over in gewone regen’’, herinnert De Goede zich. ,,We zagen tijdens de hagelbui dat het verderop bijna droog bleef, dus het was echt heel plaatselijk.’’