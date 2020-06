Coronaprotest: Kerk heropend als bar

Een Argentijnse kerk werd veranderd in een bar, en voorgangers in obers om te protesteren tegen de corona lockdown maatregelen.Pastoor Daniel Cattaneo heeft naar verluidt zijn kerk heropend als een bar om te voldoen aan de Argentijnse Covid-19 lockdown-maatregelen, die volgens hem "discrimineren" tegen religieuze diensten.Cattaneo en andere predikanten verkleedden zich deze week als obers en bedienden hun gemeente terwijl ze predikten, een slimme manier om de huidige vergrendelingsmaatregelen te omzeilen die, ondanks dat ze sinds maandag zijn versoepeld, de kerkdiensten nog steeds beperken van het hebben van niet meer dan 10 mensen, terwijl andere bedrijven kunnen heropenen op 30 procent van hun capaciteit, volgens lokale media.Maatschappelijke afstandsmaatregelen werden gehandhaafd en leden van de gemeente droegen maskers terwijl pastoors met schorten rondliepen en met dienbladen waarmee ze bijbels serveerden in de 'eredienst' van San Lorenzo.'We staan ​​hier vandaag zo gekleed, met een dienblad in de hand, want het lijkt erop dat dit de enige manier is om het woord van God te dienen', vertelde Cattaneo aan de lokale media."Dus, afgezien van het gepaneerde kalfsvlees dat op weg is naar tafel vier, gaat hier het woord van God vanuit het huis van de Heer naar alle naties," voegde hij eraan toe.De voorganger is naar verluidt op zoek naar andere manieren om de overheidsbeperkingen in de toekomst te omzeilen, waaronder een drive-in-service op zondag, die plaatsvindt op een open perceel bij de kerk waar de gasten in hun auto blijven en naar Cattaneo-prediking luisteren vanaf een buitenscherm.