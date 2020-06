Elfjarige jongen uit Winsum begint zijn eigen grasmaaibedrijf

Ruben Brouwer is niet van plan om de zee aan vrije tijd die hij heeft gekregen door het coronavirus alleen maar te besteden aan games of Netflix.



Nee, de 11-jarige jongen (groep 7) uit Winsum heeft een beter plan: hij begint zijn eigen bedrijf. Een kleine onderneming weliswaar, maar het is duidelijk: Ruben is een ondernemer in de dop. Zijn business: grasmaaien.



'We gaan door corona niet op vakantie', vertelt de jongen, terwijl hij zijn elektrische grasmaaier (een Gardena 32 E) over een weelderige grasmat stuurt. 'En ik wist niet goed wat ik moest doen tijdens de vakantie. Tijdens het grasmaaien bedacht in ik één keer: dit kan ik wel gaan doen. Een paar jaar geleden maakte papa er een grapje over, maar nu ga ik het serieus aanpakken. Het is altijd leuk om een zakcentje bij te verdienen'.



De ondernemer in de dop maakte zelf een flyer die hij in de buurt verspreidde. 'Van één minuut tot een half uur kost het 3 euro', somt hij op. 'Van een half uur tot een uur kost 5 euro, en voor elk kwartier daar bovenop reken ik een euro. Je kan ook een strippenkaart voor 10 keer nemen, dan krijg je korting. De strippenkaart stempel ik af met mijn eigen stempel'.



Ruben is een beginnende ondernemer, die zijn klantenkring nog moet uitbreiden. 'Ik heb nu één klant, maar ik ben nog maar pas begonnen. De flyers heb ik nog maar net uitgedeeld.'



Hij hoopt dat de kassa flink gaat rinkelen: 'Ik spaar voor een Nintendo Switch Lite'. Ligt zijn toekomst misschien ook in de groenvoorziening? 'Nee, ik weet al wat ik wil worden, maar dat heeft hier niets mee te maken. Ik wil neuroloog worden.'

Reacties

16-06-2020 18:24:11 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.997

OTindex: 6

Ten eerste is dat kinderarbeid en ten tweede als "beginnende ondernemer" ben je btw en inkomstenbelasting schuldig aan de staat

16-06-2020 18:37:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.146

OTindex: 24.839

@jero : Bovendien dien je vier per jaar, elk kwartaal, electronisch aangifte doen.

16-06-2020 19:47:06 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.386

OTindex: 3.122



Kijk hier.



Ook mogen scholieren niet met machines werken en pas na zijn 14e jaar meer zelfstandig werken.



Quote:

13 t/m 14 jaar - Je mag geen zelfstandige werkzaamheden doen, alleen helpen Wel ondernemend van dit jongetje natuurlijk maar je moet kinderen wel beschermen tegen uitbuiting dus ook hier kan dit niet. Hij zit boven het maximum uurloon en mag nog niet werken tot hij 13 jaar is en dan bedraagt het loon voor karweitjes €3.00 per uur.Ook mogen scholieren niet met machines werken en pas na zijn 14e jaar meer zelfstandig werken.Wel ondernemend van dit jongetje natuurlijk maar je moet kinderen wel beschermen tegen uitbuiting dus ook hier kan dit niet.

16-06-2020 20:21:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.247

OTindex: 78.123

Hè nou bederven jullie de pret!

16-06-2020 20:26:03 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.558

OTindex: 5

Wnplts: dorst

@Mamsie : ja, hebben ze best goed gedaan

16-06-2020 21:40:41 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.063

OTindex: 34.649

@Mamsie :

hier begint het mee, maar wat als je kleindochter over een jaar of twee zelf haar bijdrage aan het gezinsinkomen zou moeten leveren

