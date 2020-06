Leeg stadion houdt Messi-fan niet tegen

Toeschouwers zijn door de coronacrisis voorlopig niet welkom bij de wedstrijden in de Spaanse Eredivisie, maar dat deerde een Messi-fan niets. Hij wist in de wedstrijd Mallorca-Barcelona het stadion binnen te dringen en het veld te bereiken.De man kwam in de 53ste minuut het veld op in een Argentiniƫ-shirt met Messi's nummer. Hij kiekte een selfie met verdediger Jordi Alba, maar voordat hij de Argentijnse vedette kon bereiken wisten beveiligers en agenten met mondkapjes hem van het veld te krijgen.Na enkele minuten kon de wedstrijd worden hervat. Barcelona won zijn eerste wedstrijd sinds de hervatting van de competitie met 0-4.In de Spaanse media legde de man later uit dat hij lang naar de wedstrijd met Messi had uitgekeken en daarom het stadion op het Spaanse eiland was binnengedrongen. Hij klom over een hek van 2 meter en kon toen via de tribune op het veld komen. Vanwege corona mogen er maar 299 mensen in het stadion zijn."Ik heb geprobeerd naar Leo te gaan, maar hij is me ontsnapt", vervolgde hij. "Jammer dat hij aan het virus dacht toen hij me zag aankomen en wegliep."De man zegt dat de agenten hem gedwongen hebben de foto's die hij op het veld maakte te wissen. Of er nog een straf volgt is niet bekend.