Man uit trein gehaald vanwege voorbereiden aanslag, Hjalmar vertelt zijn kant van verhaal

BEVERWIJK - Wat een rustige treinrit naar zijn werk moest worden, eindigde voor Hjalmar woensdagavond in een nachtmerrie. Terwijl hij aan de telefoon in niet mis te verstane woorden tegenover een vriend klaagde over de coronamaatregelen, werd hij door agenten uit de trein gehaald omdat hij een terroristische aanslag zou voorbereiden. "Ik heb er buikpijn van."



Hjalmar vertelt telefonisch aan NH Nieuws hoe hij woensdag met de trein van Alkmaar naar Haarlem onderweg was om te gaan werken.



"Ik zat met een maat te bellen in de trein en we hadden het over de coronamaatregelen. We waren lekker op de politiek aan het mopperen en ik zei: 'Ze zijn helemaal gek geworden in Den Haag, Mark Rutte spoort niet. Ik kan daar zo boos van worden dat je de boel plat wil branden door er met een tankwagen heen te gaan, maar dat doe je natuurlijk niet'. Vervolgens stopte de trein in Beverwijk en kwam er allemaal politie aan."



De politie bevestigt aan NH Nieuws dat zij een melding kregen van een verdachte situatie. Volgens een woordvoerder zou iemand allerlei dingen hebben gezegd die mogelijk als bedreigd kunnen worden opgevat. "Op het moment dat we dat soort meldingen binnen krijgen, nemen we dat serieus", vertelt ze.



Meerdere eenheden, waaronder een hondenbegeleider, zijn vervolgens naar Beverwijk gegaan waar de trein is stilgezet, en de man kon worden aangehouden



Volgens Hjalmar namen agenten met honden hem direct mee uit de trein en werd hem daar verteld dat hij verdacht werd van het voorbereiden van een terroristische aanslag. "Dan schrik je wel even. Ik zei iets uit frustratie, niets meer en niets minder en ineens werd ik op het perron gearresteerd en maakten er mensen foto's van mij. De agenten waren heel aardig overigens."



Nadat de politie hem had overgebracht naar het bureau, probeerde hij positief te blijven in zijn cel. "Je maakt er eerst nog een geintje van voor jezelf, maar de lol gaat er snel vanaf."



Hij vervolgt: "Ik moest daar wachten tot de volgende ochtend en heb de hele nacht in de stress gezeten. Ik hoorde ook dat een agent naar mijn werk was gereden om te zeggen: 'Voorlopig komt Hjalmar niet terug'. Dat vond ik wel heftig."



Strafblad

Donderdagochtend werd hij verhoord en kreeg hij uiteindelijk te horen dat de zaak geseponeerd zou worden. "Al snel was duidelijk dat ik niets geks had gezegd, maar voor hetzelfde geld word je veroordeeld, heb je een strafblad en moet je de cel in. Ik ben dan ook best wel boos op degene die de politie heeft gebeld. Ik ben echt bang geweest en heb er buikpijn van."



Wat hem ook pijn deed, is de berichten die over zijn arrestatie verschenen. "Dan lees je over jezelf dat je een soort verwarde man bent die iets wil opblazen. Dat is gewoon echt niet wie ik ben. Ik ben een flapuit, maar wel met enige nuance. Ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan."

Reacties

16-06-2020 10:14:29 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.886

OTindex: 887

Waar gaat dat naartoe? Deze hysterie neemt bespottelijke vormen aan! Nederland Nederland, waar ga je heen?

16-06-2020 10:54:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.246

OTindex: 78.114



En die angst begint griezelige vormen aan te nemen. @KhunAxe : De angst regeert tegenwoordig.En die angst begint griezelige vormen aan te nemen.

16-06-2020 12:08:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.947

OTindex: 5.623

Alsof je een aanslag luidop in de trein aan de telefoon zou gaan zitten beramen.

