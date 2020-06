Begraafplaats deelt signalement van man die as meenam

Begraafplaats Nieuwe Ooster is de as kwijtgeraakt van de moeder van Linda van Beest. Volgens een woordvoerder van stadsdeel Oost gaat het hier 'om een menselijke fout', zo laat ze in een reactie weten.De begraafplaats is onderdeel van de gemeente. Van Beest ging daar vrijdag langs om de as van haar moeder op te halen, maar ze kwam met lege handen terug.De asbox bleek namelijk meegegeven aan een man die geen bekende van de familie is. Eerder leek het erop dat ook hij de dupe van deze fout was. Maar nu zijn er aanwijzingen dat hij de box expres heeft meegenomen.'We geven een asbox echt nooit te nimmer zomaar mee', vertelt de woordvoerder. 'Je moet je altijd legitimeren. Er is dan ook een identiteitsnummer genoteerd van de man. Maar deze bleek later niet te kloppen.'Volgens haar is het nog onduidelijk 'waar het precies is misgegaan'. 'Misschien is er wel sprake van identiteitsfraude.' Momenteel wordt er 'alles aan gedaan om, in samenwerking met de politie, de asbox terug te vinden', benadrukt ze.Er is daarom ook een signalement gedeeld van de man, zodat hij zo snel mogelijk gevonden kan worden. Het zou gaan om een witte man van ongeveer 50 jaar, met een fors postuur. Hij droeg een korte broek en had een tasje bij zich van de Nieuwe Ooster.Daarnaast had hij 'wittig' haar, was hij ongeveer 1.90 meter lang en zou hij te voet zijn weggegaan. Wie meer weet, wordt gevraagd om contact op te nemen met de begraafplaats of de politie.Linda van Beest: 'As van moeder is weer terecht'12 juni 2020, 22.31 uur ยท Door RedactieHet was behoorlijk schrikken voor Linda van Beest. Vandaag bleek dat begraafplaats Nieuwe Ooster de as van haar moeder was kwijtgeraakt. Maar zojuist heeft ze goed nieuws ontvangen.De as blijkt namelijk weer terecht te zijn. 'We hebben nog geen details, maar zijn enorm opgelucht', zo laat Van Beest weten.Rond 22.00 uur kreeg haar vader daar een telefoontje over van de directeur.Het heeft wel even geduurd. De familie zat urenlang in spanning, nadat bleek dat de asbox van hun moeder al aan iemand anders gegeven was.Een man had de as namelijk opgehaald bij de begraafplaats. Hij was geen bekende van de familie.'Helemaal niks meer van onze moeder'Gehoopt werd vooral dat de as nog niet was verstrooid. 'Dat is mijn grootste angst, dan hebben we helemaal niks meer van onze moeder..', vertelde Van Beest.Voor haar was het de zoveelste tegenslag na 'maanden van trauma'. Het verdriet was al erg groot, nadat bleek dat haar moeder het coronavirus had opgelopen. Dat gebeurde tijdens een reis op een cruiseschip. Kort daarna overleed ze.'Het ging om een menselijke fout', luidde de reactie vanuit stadsdeel Oost (de begraafplaats is onderdeel van de gemeente).'We geven een asbox echt nooit te nimmer zomaar mee', vertelde ze. 'Je moet je altijd legitimeren.'Er was volgens haar dan ook een identiteitsnummer genoteerd van de man, maar deze bleek later niet te kloppen.'Het is nog niet duidelijk wat er is misgegaan', vertelde ze.