Het moet de bizarste ingreep uit hun medische carrière geweest zijn: een team van Chinese artsen heeft een vis uit het rectum van een patiënt verwijderd, nadat die laatste naar eigen zeggen per ongeluk op het zeedier was gaan zitten.De 30-jarige man meldde zich bij het ziekenhuis van Zhaoqing in Zuid-China met buikklachten. Volgens The Daily Mail kwam na CT- en X-ray-scans aan het licht dat een dode blauwe tilapia, een vis uit de familie van de baarsachtigen, in zijn endeldarm vastzat.De artsen trachten de vis eerst te verwijderen met een nood-endoscopie, maar het dier bleek te groot en moest dus chirurgisch verwijderd worden. Blauwe tilapia’s worden gemiddeld 30 à 40 centimeter groot.