15-06-2020 11:05:22

Een waargebeurde anekdote die in de familie van mijn ex speelde:Tonnie, de eerstgeborene van mijn schoonouders was een ontzettende huilbaby! Het was zo erg dat mijn schoonvader hem ooit in zijn handen ophief om hem van de trap te gooien. De man was helemaal over de zeik en uitgeput door het constante gehuil van het kind.Gelukkig kon mijn schoonmoeder hem ervan weerhouden de baby van de trap te gooien, maar naar wat ik gehoord heb is het kantje boord geweest..Huilende baby's kunnen uitputten. Gelukkig waren mijn jongens geen huilbaby's, dat is mij gelukkig bespaard gebleven.Het jongste kleinkind van Wan is ook zo'n vreselijke jankert! De hele godganse dag jankt dat kind zodra hij mij maar even ziet.. Ik heb Mook, (Wan's dochter), al eens voorgesteld om het kind maar weg te gooien, ik maak wel een nieuwe bij haar----------------------------------------