Botanisch stoepkrijten geeft stoepplantjes een naam

In Frankrijk en Engeland is botanisch stoepkrijten al een rage: met stoepkrijt de namen bij onkruid op de stoep schrijven. Deze ’stoepplantjes’ zijn van belang voor de biodiversiteit in de stad en helpen mee de verstedelijkte omgeving te koelen. Door ze van een naam te voorzien helpen plantenliefhebbers anderen om de wilde planten gemakkelijker te herkennen.Sinds een aantal jaar spuiten gemeenten geen gif meer. Onkruid wordt weggeborsteld of met heet water weggespoten waar het in de weg staat. Er blijft daardoor meer onkruid staan op plekken waar het niet in de weg staat. Mensen zijn gewend dat onkruid slordig is en storen zich eraan.Het project ’Stoepplantjes’, dat gestart is in de Hortus botanicus Leiden, wil meer waardering kweken voor de wilde planten op de stoep. Die zijn nuttig: ze helpen de stad te verkoelen, ze bieden voedsel voor bestuivers en vogels en dragen bij aan de biodiversiteit. Je ziet andere soorten dan een aantal jaar geleden: de nieuwe stoepplantjes zijn goed bestand tegen klimaatsveranderingen. Je mag ze plukken en er van alles mee doen; dat maakt de planten ook voor kinderen interessant.Het botanisch stoepkrijten, met stoepkrijt de naam bij plantjes schrijven, is volgens de universiteit een geweldige manier om passanten op de planten te wijzen en ze op een leuke manier plantennamen te leren kennen. Nu iedereen nog veel rond het eigen huis actief is vanwege corona, biedt het plantenkenners de mogelijkheid anderen te helpen. Passanten krijgen een interessante nieuwe kijk op hun eigen omgeving en het helpt kinderen om plezier te krijgen in planten.De universiteit roept plantenkenners op om met stoepkrijt aan de slag te gaan en de Nederlandse of wetenschappelijke naam bij de planten te schrijven. Vervolgens kun je met de hashtag #stoepplantjes foto’s op social media te delen om meer mensen te stimuleren mee te doen.Op www.stoepplantjes.nl is informatie te vinden en zijn activiteiten voor kinderen te downloaden. Stoepplantjes zijn te vinden op instagram, facebook en twitter (@stoepplantjes) en instagram.