Groot politieonderzoek naar Zwitsers jochie met speelgoedgeld op zak

Een 8-jarig Zwitsers jongetje heeft nog tot 2032 een aantekening in zijn politiedossier, omdat hij heeft gevraagd of hij in een dorpswinkel in Dietgen

Reacties

14-06-2020 20:32:58 Mikeph

Lid

WMRindex: 56

OTindex: 7

Kom op he, dat 8 jarig jongetje is natuurlijk een meester vervalser.

Had de winkelbediende uitgelegt dat het geld is om mee te spelen wisten de kinderen genoeg.





14-06-2020 21:39:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.099

OTindex: 24.825

Quote:

“De kinderen vermanend toespreken is niet bij het winkelpersoneel opgekomen”, legt Baumann uit, omdat “niemand van ons kinderen heeft”. Ik heb ook geen kinderen, maar dat zou nou net het éérste zijn waar ík aan zou denken. Ik heb ook geen kinderen, maar dat zou nou net het éérste zijn waar ík aan zou denken.

14-06-2020 21:40:29 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.381

OTindex: 3.122

@Mikeph :

Kom op he, dat 8 jarig jongetje is natuurlijk een meester vervalser.

Had de winkelbediende uitgelegt dat het geld is om mee te spelen wisten de kinderen genoeg.



QuoteKom op he, dat 8 jarig jongetje is natuurlijk een meester vervalser.Had de winkelbediende uitgelegt dat het geld is om mee te spelen wisten de kinderen genoeg.



Tot zijn 20e jaar een vermelding is gewoon veel te zwaar.



Weer veel geld van de belastingbetaler verspild aan deze ongein. Precies, even goed toespreken dat dit speelgoedgeld is en dat er niet mee betaald kan worden dan is het afgelopen en doen ze het niet meer.Tot zijn 20e jaar een vermelding is gewoon veel te zwaar.Weer veel geld van de belastingbetaler verspild aan deze ongein.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: