Politieagent crasht met bemande drone

Een politieagent in Dubai heeft naast een drone ook een engeltje op zijn schouder gehad toen hij uit de lucht kwam zetten.Het politiekorps van Dubai experimenteert al geruime tijd om drones in te zetten om boeven te vangen. Om dat goed voor te berijden worden enkele agenten tot dronepiloot opgeleid. Bij een bemande proefvlucht ging het toch fout. Na het opstijgen kreeg de agent te maken met een technisch probleem. De agent wist de drone met een harde klap op de grond te zetten. De drone rolde over de agent heen. De agent overleefde de crash en hield er slechts een paar kneuzingen aan over.