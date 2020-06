Uran schenkt fiets aan boer die hem in werkkloffie moeiteloos kon bijhouden

Het filmpje van een boer die in een overall en met een rugtas op, in het wiel van topwielrenner Rigoberto Uran wist te blijven, is inmiddels bijna twee miljoen keer bekeken. Uran is in training voor de Tour de France en reed op het moment dat de video gemaakt werd zo'n 45 kilometer per uur. De voormalige nummer twee uit de Tour heeft diep respect voor de boer en had een presentje in petto.Niet alle profwielrenners vinden het prettig. Een amateur die in je wiel blijft hangen en even wil laten zien dat hij in je slipstream kan blijven. Maar Rigoberto Uran kan de actie van Ivan, een bloemenkweker uit La Ceja, wel waarderen. Ivan fietste naar zijn werk, toen Uran voorbij kwam en besloot in te pikken. Hij hield dat vervolgens behoorlijk lang vol.Uran hield na de ontmoeting contact met Ivan via Instagram en nodigde hem uit om wat nieuwe spullen te halen. Ivan, inmiddels in de zestig, ging daar graag op in en kwam langs in de fietsenwinkel van Uran. Daar kreeg hij een nieuwe outfit en een splinternieuwe racefiets.