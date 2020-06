Gps laat schepen teleporteren en in rondjes varen

Schepen over de hele wereld rapporteren foutieve locaties. Ze lijken rondjes te varen rond Point Reyes in de buurt van San Francisco, terwijl ze zich in werkelijkheid duizenden kilometers verderop bevinden.



De locaties worden verzonden door het automatisch identificatiesysteem (AIS) dat elk schip bij zich heeft. Deze systemen zijn bij wet verplicht om de identiteit en de gps-locatie van een vaartuig door te geven. Analist Bjorn Bergman van de organisaties SkyTruth en Global Fishing Watch ontdekte de anomalieën in een database met AIS-gegevens.



Bergman kwam de kwestie op het spoor toen hij opmerkte dat satellieten in 2018 en 2019 AIS-locaties hadden opgevangen van buiten de gebieden die ze bekeken. Een satelliet boven West-Afrika pikte bijvoorbeeld een signaal op van een schip dat zich net buiten de kust van Californië zou bevinden. Tot de schepen met een foutieve locatie behoorden een schip met vee in de buurt van Libië, een vrachtschip in het Suezkanaal, een kleine boot nabij Chili en een Noorse sleepboot.



De meeste van deze incidenten duurden maar een paar uur. Een schip dat werklui naar olieplatformen bij de kust van Nigeria bracht, leek echter twee weken lang rond Point Reyes te cirkelen. Vervolgens voer het de Amerikaanse staat Utah binnen, waarbij het schip af en toe terugsprong naar een Nigeriaanse olieterminal. De meeste schepen leken rondjes te varen bij de Californische kust, maar er waren er ook die naar Madrid of Hongkong werden verplaatst.



Vermoelijk is hier sprake van spoofing, een techniek waarbij een zender die een gps-satelliet imiteert foutieve data verstuurt. De exacte bron en het motief van deze spoofing-actie zijn onduidelijk. Er is geen voor de hand liggende reden om net Point Reyes uit te kiezen. Wel is het een belangrijke locatie in de navigatiegeschiedenis. Het was namelijk een van de eerste plekken waar radiocontact tussen schepen en de wal mogelijk was.



Eén theorie stelt dat deze gevallen van spoofing een poging zijn om olieplatforms te beschermen tegen drones. Saudische oliefaciliteiten werden vorig jaar namelijk vernietigd tijdens een drone-aanval. Daarmee zijn echter niet alle incidenten te verklaren. ‘We hebben verschillende ideeën, maar niemand weet wat er echt gaande is’, zegt Bergman.



De afgelopen jaren zijn wel meer gevallen van spoofing gemeld. In 2017 rapporteerden twintig schepen in de Zwarte Zee een positie die 32 kilometer het land in lag, bij het Russische vliegveld Glendzjik. Dat zou erop kunnen wijzen dat er sprake is van Russische militaire spoofing. En afgelopen jaar identificeerde Bergman locaties in de buurt van de Chinese kust waar gps-apparaten, inclusief fitnesstrackers, elders in rondjes leken te bewegen.



Dana Goward, directeur van de Resilient Navigation and Timing Foundation in de VS, zegt echter dat de recente gevallen afwijken van de eerdere. Ze treffen namelijk niet alle schepen in een bepaald gebied.



‘Het is vrij duidelijk dat de eerdere incidenten werden uitgevoerd in opdracht van overheden of grote, door overheden gesteunde organisaties’, zegt Goward. Voor die acties was namelijk hardware nodig waar alleen krijgsmachten de beschikking over hebben. ‘Bij deze nieuwe gevallen ging het steeds om maar één schip. Dan heb je waarschijnlijk te maken met een apparaat met een laag vermogen en kort bereik.’



Volgens Goward wijst dat op kleine apparaten die zich mogelijk aan boord van de betreffende schepen bevonden. ‘Ik vermoed dat spoofing-apparatuur die eerst alleen in handen van overheden was de overstap heeft gemaakt naar de markt, en dat dat is waarom we deze gebeurtenissen zien.’



Robotica- en navigatie-expert Todd Humphreys van de Universiteit van Texas te Austin waarschuwt al langer voor de gevaren van gps-spoofing. In 2013 liet hij zien hoe een jacht van zijn koers af te brengen is. Hij is het ermee eens dat het erop lijkt dat de technologie weer een stap voorwaarts heeft gemaakt.



Zulke apparaten vormen een echte escalatie. Waar een stoorzender er simpelweg voor zorgt dat een gps-apparaat niet meer werkt, leidt spoofing tot een foutieve locatie. Daarmee kan een vissersschip bijvoorbeeld ongemerkt verboden wateren binnengaan. Ook kunnen smokkelaars het doen voorkomen dat ze een andere route varen. Eerder was daar diepgaande technische kennis voor nodig, zegt Humphreys.



Er zijn geen ongelukken bekend die te wijten zijn aan spoofing. Wel vertrouwen schepen op hun AIS om botsingen te voorkomen, dus er is zeker potentie voor scheepsrampen.

Reacties

14-06-2020 08:38:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.078

OTindex: 24.819

Quote:

Wel vertrouwen schepen op hun AIS om botsingen te voorkomen Een echte neerlandicus aan het werk: "aanvaring" het zoiets.



Dat wordt dus in de vakliteratuur om een verscheidenheid aan redenen ten sterkste afgeraden. Al zal het me niet verwonderen dat er collega's zijn die inderdaad zo werken.

Dit wordt al jaren voorspeld (ook door mij) maar is door de (on)verantwoordelijke autoriteiten (Engels: (in)competent authorities) altijd ontkend. Een echte neerlandicus aan het werk: "aanvaring" het zoiets.Dat wordt dus in de vakliteratuur om een verscheidenheid aan redenen ten sterkste afgeraden. Al zal het me niet verwonderen dat er collega's zijn die inderdaad zo werken.Dit wordt al jaren voorspeld (ook door mij) maar is door de (on)verantwoordelijke autoriteiten (Engels: (in)competent authorities) altijd ontkend.

14-06-2020 10:02:55 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.483

OTindex: 919

Spoofing heb ik ook wel eens gebruikt voor spelletjes en ook voor data grage apps.



Dit kan je vrij eenvoudig doen met een geroote telefoon

14-06-2020 10:10:05 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.823

OTindex: 869

@Emmo : Quote:

"Dit wordt al jaren voorspeld (ook door mij) maar is door de (on)verantwoordelijke autoriteiten (Engels: (in)competent authorities) altijd ontkend."



Euh, wil niet mierenneuken, (doe het lekker toch), maar 'incompetent' laat zich niet vertalen als 'onverantwoordelijk'



Incompetent wil zoveel zeggen als niet voldoende vakkennis hebben.. Zoiets, in deze context. Dat vanuit dat gebrek aan kennis onverantwoordelijke beslissingen kunnen voortvloeien spreek vanzelf en is eigenlijk logisch.



Euh, wil niet mierenneuken, (doe het lekker toch), maar 'incompetent' laat zich niet vertalen als 'onverantwoordelijk'Incompetent wil zoveel zeggen als niet voldoende vakkennis hebben.. Zoiets, in deze context. Dat vanuit dat gebrek aan kennis onverantwoordelijke beslissingen kunnen voortvloeien spreek vanzelf en is eigenlijk logisch.

14-06-2020 10:52:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.078

OTindex: 24.819



Beide is van toepassing. @KhunAxe : Competent Authorities vertaalt als verantwoordelijke autoriteiten. Incompetent authorities als autoriteiten die van toeten nog blazen weten.Beide is van toepassing.

14-06-2020 11:07:21 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.823

OTindex: 869





"The incompetent lawmakers behaved extremely irresponsible when they adjusted the law on incest and altered it to a minor offence".



Dit is in elke zin des woords goed Engels.



Wat wél mogelijk is, is dat het onderling in zeemanstaal de betekenis heeft die jij er aan geeft, absoluut, dat kan.. @Emmo : Allow me to disagree with you. 'Irresponsible authorities' vertaalt zich als onverantwoordelijke autoriteiten. 'Incompetent authorities' vertaalt redelijk rechtstreeks als incompetente autoriteiten, niet specifiek als zijnde onverantwoordelijke autoriteiten."The incompetent lawmakers behaved extremely irresponsible when they adjusted the law on incest and altered it to a minor offence".Dit is in elke zin des woords goed Engels.Wat wél mogelijk is, is dat het onderling in zeemanstaal de betekenis heeft die jij er aan geeft, absoluut, dat kan..

14-06-2020 11:19:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.078

OTindex: 24.819



Als je daarvan zegt dat ze, in het Engels, "Incompetent" zijn, geef je aan dat ze mogelijk wel het gezag hebben maar onvoldoende kennis van zaken om zulks op verantwoorde wijze te doen.

In het Nederlands is een vergelijkbare woordspeling mogelijk: "(on)verantwoordelijke autoriteiten", maar de betekenis ligt net even wat anders. @KhunAxe : Het is alleen maar een woordspeling: "Competent authorities" is een correcte en gebruikelijk term voor "verantwoordelijke autoriteiten", dus de autoriteiten die het gezag hebben om bepaalde beslissingen te nemen.Als je daarvan zegt dat ze, in het Engels, "Incompetent" zijn, geef je aan dat ze mogelijk wel het gezag hebben maar onvoldoende kennis van zaken om zulks op verantwoorde wijze te doen.In het Nederlands is een vergelijkbare woordspeling mogelijk: "(on)verantwoordelijke autoriteiten", maar de betekenis ligt net even wat anders.

14-06-2020 11:30:36 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.823

OTindex: 869

Voor mij is een 'competent authority' niet meer of minder dan een bevoegde autoriteit Maakt verder niet uit, wat geneuzel op een luie zondagmiddag



Iets geheel anders: Zie je nog kans om bij je pa langs te gaan voor je vertrekt? @Emmo : Hahahaa! Hier komen wij niet uitVoor mij is een 'competent authority' niet meer of minder dan een bevoegde autoriteitMaakt verder niet uit, wat geneuzel op een luie zondagmiddagIets geheel anders: Zie je nog kans om bij je pa langs te gaan voor je vertrekt?

14-06-2020 11:33:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.078

OTindex: 24.819

@KhunAxe : Ja hoor, sinds afgelopen week is bezoek twee keer in de week een half uur toegestaan. Maandagmorgen ga ik weer, en dat is dan voor het laatst. Dinsdag moet ik pakken en de laatste handen leggen.

14-06-2020 11:36:15 Zeeuw

Actief lid

WMRindex: 108

OTindex: 0





Verder is het wel een mooi systeem natuurlijk omdat je de naam van een schip weet en zijn bestemming, aan de hand van de bestemming kan je vaak al voorspellen wanneer en in welke richting een schip koers zal wijzigen. En de naam is ook wel makkelijk als je een schip wilt oproepen in plaats van "ship in position" en maar hopen dat ze dat dan ook oppikken. Echter is mij ook geleerd dat als je het BVA goed toepast en goed anticipeerd een ander schip oproepen eigenlijk nooit nodig id. @Emmo ook mij is geleerd niet uit te gaan van AIS, als je het vergelijkt met je radar zit er ook vaak een kleine afwijking in.Verder is het wel een mooi systeem natuurlijk omdat je de naam van een schip weet en zijn bestemming, aan de hand van de bestemming kan je vaak al voorspellen wanneer en in welke richting een schip koers zal wijzigen. En de naam is ook wel makkelijk als je een schip wilt oproepen in plaats van "ship in position" en maar hopen dat ze dat dan ook oppikken. Echter is mij ook geleerd dat als je het BVA goed toepast en goed anticipeerd een ander schip oproepen eigenlijk nooit nodig id.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: