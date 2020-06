Stadionbouwers Qatar werken zeven maanden aan WK-stadion zonder salaris

Het zou gaan om ongeveer honderd buitenlandse arbeiders die het Al Bayt stadion in Al Khor aan het opbouwen zijn. Het WK voetbal vindt in 2022 plaats in Qatar. De openingswedstrijd is op 21 november. De finale is vier weken later, op 18 december.



De werknemers vertelden Amnesty over de ontberingen die ze hebben moeten doorstaan door het maandenlang werken zonder daarvoor salaris te ontvangen.



"Ze maken zich zorgen over hun families", laat Steve Cockburn, hoofd van de afdeling Economie en Sociale rechtvaardigheid bij Amnesty International, weten. "Hun families zijn afhankelijk van het geld dat ze naar huis sturen vanuit Qatar."



De mensenrechtenorganisatie kaartte de zaak onlangs aan bij de Qatarese autoriteiten, de wereldvoetbalbond FIFA en het lokale organisatiecomité. Amnesty laat weten dat een aantal werknemers hun salaris inmiddels gedeeltelijk uitbetaald hebben gekregen, maar dat er nog altijd veel salarissen betaald moeten worden.



In een officiële reactie bevestigt de overheid van Qatar dat er problemen waren met de betalingen. Het bedrijf dat het stadion bouwt is inmiddels verkocht. De salarissen voor februari tot en met mei zijn volgens Qatar nu betaald. Voor de maanden daarvoor komt binnenkort een oplossing.



"Deze zaak laat zien hoe gemakkelijk het nog steeds is om arbeiders in Qatar uit te buiten, zelfs wanneer ze een van de kroonjuwelen van het komende WK voetbal bouwen", aldus Cockburn. "Jarenlang hebben we er bij Qatar op aangedrongen het systeem te hervormen, maar de verandering is duidelijk niet snel genoeg gekomen."



Cockburn denkt dat de FIFA die veranderingen wellicht wel teweeg had kunnen brengen. "Als de FIFA de afgelopen tien jaar haar WK-partners ter verantwoording had geroepen en haar macht had gebruikt om Qatar ertoe aan te zetten zijn systemen volledig te hervormen, zouden we niet dezelfde verhalen horen over het lijden van arbeiders."

Reacties

14-06-2020 08:33:45 Emmo

Mischien is dit een "hot" item voor die anti-slavernijbeweging?

14-06-2020 08:42:37 botte bijl

@Emmo :

dat zou wel moeten, maar.... dat zou wel moeten, maar....

14-06-2020 10:38:43 KhunAxe

Qatar is een zeer rijk land! Schandelijk dat ze nog steeds immigranten uitbuiten! Ik zou als FIFA keihard straffen en de wereldkampioenschappen elders laten plaatsvinden! Desnoods in een land dat al eerder de wereldkampioenschappen verzorgde en nog steeds over de vereiste faciliteiten beschikt!Qatar is een zeer rijk land! Schandelijk dat ze nog steeds immigranten uitbuiten!

14-06-2020 10:45:34 Emmo

Ik heb zelf meegemaakt in Jeddah dat kort voordat ik er kwam ervaren stuwadoors uit de Filipijnen waren vervangen door onervaren krachten uit Pakistan. Dat scheelde 200 US per man per maand. Dat het ontzagwekkend veel schade opleverde en ook gevaarlijke situaties was van minder belang.

Momenteel worden huishoudelijke hulpen in Libanon en masse gedumpt, letterlijk.

Huishoudelijke hulpen in Koeweit worden vrij regelmatig verkracht en vermoord.

En zo kan ik nog wel even doorgaan... @KhunAxe : Dat is in het Midden Oosten absoluut niet ongebruikelijk.Ik heb zelf meegemaakt in Jeddah dat kort voordat ik er kwam ervaren stuwadoors uit de Filipijnen waren vervangen door onervaren krachten uit Pakistan. Dat scheelde 200 US per man per maand. Dat het ontzagwekkend veel schade opleverde en ook gevaarlijke situaties was van minder belang.Momenteel worden huishoudelijke hulpen in Libanon en masse gedumpt, letterlijk.Huishoudelijke hulpen in Koeweit worden vrij regelmatig verkracht en vermoord.En zo kan ik nog wel even doorgaan...

14-06-2020 11:40:33 KhunAxe

En dan hebben we het over sommige van de rijkste landen ter wereld @Emmo : Ik weet het kerel, het is tenhemelschreiend..En dan hebben we het over sommige van de rijkste landen ter wereld

