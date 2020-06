Sprinkhanenplaag Pakistan: bevolking vangt tegen betaling, insecten worden kippenvoer

Pakistan wordt momenteel geteisterd door de ergste sprinkhanenplaag in 25 jaar. Terwijl gewassen van boeren worden kaalgevreten en mensen in geld- en hongersnood komen, probeert het land een nieuwe aanpak: de beestjes worden gevangen en verwerkt tot kippenvoer.



Inwoners worden aangemoedigd om de insecten te vangen. Vervolgens worden de beestjes uitgedroogd, fijngemalen en toegevoegd aan kippenvoer. De mensen die meewerken krijgen geld van de overheid voor hun hulp in de strijd tegen de sprinkhanenplaag.



Het plan werd voor het eerst uitgevoerd in de provincie Punjab, maar wordt nu door premier Khan uitgebreid. De regio werd gekozen omdat boeren daar geen gif gebruikten voor hun gewassen. Daardoor konden de sprinkhanen door kippen worden gegeten.



De inwoners van Punjab moest eerst worden aangeleerd hoe ze de sprinkhanen moesten vangen. "Netten zijn nutteloos", sprak de minister van Voeding tegen persbureau AFP. Het makkelijkst kunnen de insecten s'nachts worden gevangen. Dan zitten ze stil door de lagere temperatuur.



In eerste instantie meldden weinig mensen zich voor het experiment, maar na een tijdje werkten honderden inwoners mee. De verzamelaars krijgen 20 rupee (ongeveer een kwartje in euro's) per kilo van de overheid. Na een tijdje moest het programma in Punjab worden gepauzeerd omdat het geld op was.



In Pakistan, een land waar veel armoede heerst, worden gewassen van boeren momenteel kaalgevreten door de sprinkhanen. Door de aanpak met kippenvoer kunnen zij die zonder inkomsten zitten alsnog wat verdienen.

Reacties

13-06-2020 16:53:04 Emmo

Dat gebeurde hier vroeger ook met de meikevers . Reinhard May heeft er nog een liedje over gemaakt.

