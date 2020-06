Panda aan de lijn wekt verontwaardiging

Een video die een panda laat zien die over een drukke weg in een stadscentrum loopt, wekte verontwaardiging toen deze online opdook.De korte clip toont een vrouw die over een voetgangersoversteekplaats loopt met het zwart-witte dier aan de lijn en een passagier in een wachtende auto verbijsterd achterlaat terwijl ze het bizarre moment filmt.De clip veroorzaakte een verhit debat toen deze online werd geplaatst, maar het blijkt dat het dier helemaal geen panda is.De eigenaar van een Chow Chow heeft haar vacht geverfd in de tonen van een Panda.De eigenaar, Yang Yan genaamd, zei dat zijn Chow Chow Mei Niu heette, wat zich vertaalt als mooi meisje, al op een panda leek, dus kwam hij op het idee om haar vacht zwart en wit te verven met 'natuurlijke kleurstoffen'.Yang zegt dat hij de kleurstof heeft gemaakt met planten en water, en beweert dat het onschadelijk is voor de hond.Elisa Allen, directeur van PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), zei: "Honden zijn slimme, complexe dieren, geen speelgoed. Er is geen veilige manier om een ​​hond of een ander dier te verven, omdat er altijd risico's zijn op vergiftiging of allergische reacties die fataal kunnen zijn voor het dier. De gezondheid van een hond in gevaar brengen door een gezelschapsdier te behandelen als een nieuwigheidssnuisterij is zowel onethisch als onnodig. "Het is niet de eerste keer dat het hondenras een make-over krijgt om op een beer te lijken, nadat dierenwinkels in China meldden dat de 'Panda Dogs' uitverkocht waren.