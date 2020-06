Bijna helft Amerikanen waste zichzelf en groenten met bleekmiddel

Zo’n 40% van de Amerikanen is tijdens de Covid-19-pandemie roekeloos omgegaan met huishoudelijke ontsmettingsproducten. Ze probeerden hun groenten of hun eigen lichaam te reinigen met ontsmettingsmiddel en inhaleerden de producten ook. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Centers for Disease Control and Prevention, de Amerikaanse nationale gezondheidsdienst.



Toen president Trump eind april opriep om naast zonnebaden ook bleekmiddel te injecteren ter bescherming van het coronavirus, kon dat op felle kritiek van wetenschappers allerhande reageren. Toch blijkt dat een significant deel van de bevolking van de VS die waarschuwingen naast zich heeft neergelegd en zich heeft laten leiden door de huis-tuin-en-keukenwijsheid van hun staatsleider, de oetlul.



Nadat uit een eerder rapport al bleek dat antigifcentra heel wat meer oproepen in verband met bleekmiddelen en ontsmettingsproducten hadden binnengekregen, heeft het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention nu de resultaten van een online bevraging over huishoudelijk poets- en ontsmettingsgedrag gepubliceerd.



Uit de bevraging blijkt dat 39% van de Amerikaanse respondenten toegaf op een of andere manier risicovol te zijn omgegaan met huishoudelijke ontsmettingsproducten. Het meest voorkomende risicogedrag was het wassen van voedingswaren zoals fruit en groenten met bleekmiddel, gevolgd door het wassen van handen of andere lichaamsdelen met huishoudelijke ontsmettingsmiddelen. Een kleiner aandeel beweerde ook kuisproducten te hebben ingeademd of te hebben gegorgeld met verdund bleekmiddel of met water en zeep. Een kwart van de respondenten gaf aan vermoedelijke gezondheidseffecten te hebben ervaren van het gebruik van poetsmiddelen, zoals irritatie van de neus, huid en ogen en hoofdpijn of duizeligheid.



Het Centers for Disease Control and Prevention hamert erop dat het inslikken van bleek- en ontsmettingsmiddelen tot schade aan de maag en darmen, of in het slechtste geval tot alcoholvergiftiging kan leiden. Het mengen van poetsproducten met heet water of azijn en ammoniak kan bovendien leiden tot gevaarlijk giftige dampen die zeker niet geïnhaleerd mogen worden.

12-06-2020 18:14:04 Emmo

Stamgast



Op zich is er niets op tegen om groente en fruit te ontsmetten voor consumptie. Je moet alleen wel het juiste middel gebruiken en goed naspoelen. Verder is het buitengewoon twijfelachtig of het enig zin heeft tegen Corona. Groente en fruit inhaleer je niet.



In het geheel kun je zeggen 39% van de respondenten iets aan de bovenkamer mankeert.



12-06-2020 18:56:10 stora

Oudgediende



Quote:

Toch blijkt dat een significant deel van de bevolking van de VS die waarschuwingen naast zich heeft neergelegd en zich heeft laten leiden door de huis-tuin-en-keukenwijsheid van hun staatsleider, de oetlul.

, heb je dit artikel zelf geschreven ? @Emmo , heb je dit artikel zelf geschreven ?

12-06-2020 19:05:15 stora

Oudgediende



@Emmo , ik vond dat oetlul er zo gemeend uitspringen

