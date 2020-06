“Niet gillen aub”: Japanse pretparken heropenen met strikte veiligheidsregels

Grote pretparken in Japan, zoals Disneyland, doen dezer dagen hun deuren weer open na een lange coronapauze. Om ‘coronaproof’ te zijn hanteren de parken strenge veiligheidsregels. Zo is schreeuwen niet toegestaan en moet er zo weinig mogelijk gepraat worden binnen het pretpark.



Van de rollercoaster glijden of een adrenalinerush voelen op de wildwaterbaan: het hoort bij een typisch pretparkbezoek, maar Japanners zullen dat voorlopig in stilte moeten doen. Het lijkt onrealistisch, maar dat zijn nu eenmaal de richtlijnen die de grote pretparken in Japan hebben uitgevaardigd.



Gesprekken binnen het domein moeten zo kort mogelijk gehouden worden. Het personeel wordt aangewezen om met bezoekers te communiceren via handgebaren. Ook wordt de temperatuur van bezoekers gemeten aan de ingang en moet iedereen mondmaskers dragen. Bezoekers worden verzocht om elkaar niet aan te raken of te omhelzen.



Maar de moeilijkste richtlijn om volgen is wellicht die om geschreeuw of gegil op achtbanen achterwege te laten – zeker aangezien in Japan enkele van de meest spectaculaire en wildste rollercoasters ter wereld staan. Tijdens het schreeuwen in een bewegend karretje kunnen immers druppeltjes vanuit de mond door de lucht vliegen en in andermans gezicht terechtkomen. Indien de schreeuwer besmet zou zijn met het coronavirus, is de kans op besmetting van een medepassagier in dit scenario zeer reëel.



De richtlijnen werden uitgevaardigd door pretparkorganisaties die meer dan 30 attractieparken over het hele land vertegenwoordigen. De parken waren sinds februari gesloten voor het publiek wegens de coronapandemie.

12-06-2020 12:15:40 venzje









En als je in die wildwaterbaan ligt te verzuipen, maak je dat ook duidelijk met handgebaren. Voorál niet schreeuwen.

12-06-2020 12:53:40 KhunAxe









Serieus, daar ging ik nog niet heen al waren alle attracties gratis Sorry hoor, maar als ik zo naar een pretpark moest dan ging ik net zo lief naar een begrafenisSerieus, daar ging ik nog niet heen al waren alle attracties gratis

12-06-2020 13:13:14 Mamsie









Quote:

Ook wordt de temperatuur van bezoekers gemeten aan de ingang



En ik zie dat alweer voor me maar dan aan de uitgang als je begrijpt wat ik bedoel.

Dus iedereen met de broek naar beneden en de kont naar achteren in een lange rij. Wel met anderhalve meter ertussen voor de veiligheid. En ik zie dat alweer voor me maar dan aan deals je begrijpt wat ik bedoel.Dus iedereen met de broek naar beneden en de kont naar achteren in een lange rij. Wel met anderhalve meter ertussen voor de veiligheid.

12-06-2020 13:14:09 venzje











En begrafenissen kunnen soms reuzegezellig uitpakken. Vooral bij de nazit. @KhunAxe : Sowieso ben ik liever ergens anders dan in een pretpark, maar dat heeft met overprikkeling te maken.En begrafenissen kunnen soms reuzegezellig uitpakken. Vooral bij de nazit.

12-06-2020 13:14:27 tonktwee









@KhunAxe : Ik ga sowieso liever naar een begrafenis dan naar een 'pret'🤮park.

12-06-2020 13:16:57 KhunAxe









@tonktwee : Mijn laatste keer? Dat zal De Efteling geweest zijn toen mijn jongens nog jong waren. Oeh, denk toch al gauw 30 jaar geleden inmiddels. Dus je ziet, ik ben ook geen fan

12-06-2020 13:18:54 venzje









@Mamsie :

Dus iedereen met de broek naar beneden en de kont naar achteren in een lange rij. QuoteDus iedereen met de broek naar beneden en de kont naar achteren in een lange rij.



(Sorry schat, je bent echt wel een beetje ouderwets, met je kwikthermometer. ) En bij een te hoge temperatuur: aderlaten!(Sorry schat, je bent echt wel een beetje ouderwets, met je kwikthermometer.

12-06-2020 13:23:19 KhunAxe













is écht ouderwets! Ik wed dat ze een diabetesbloedprik boven op de vingertop doet! Dat doet gemeen zeer, daarom nemen ze die tegenwoordig aan de zijkant van de vinger, minder zenuwen, hetzelfde bloed..



Niet Mamsie! BAM! Recht op de top en met een dikke naald, als het even kan een brienaald! @venzje : Hier richten ze vanaf zo'n 20 centimeter een soort pistool op je voorhoofd en binnen 2 seconden hebben ze je temperatuur. Ik neem aan dat men dit soort instrumenten overal gebruikt? @Mamsie is écht ouderwets! Ik wed dat ze een diabetesbloedprik boven op de vingertop doet! Dat doet gemeen zeer, daarom nemen ze die tegenwoordig aan de zijkant van de vinger, minder zenuwen, hetzelfde bloed..Niet Mamsie! BAM! Recht op de top en met een dikke naald, als het even kan een brienaald!

12-06-2020 13:30:44 venzje













Tegenwoordig kun je ook al verschillende mobiele telefoons daarvoor gebruiken. (Voor die temperatuurmeting, niet voor het prikken. )

Zo hebben o.a. de

.



Laatste edit 12-06-2020 13:40 @KhunAxe : O ja, die wigvormige dingen! Wat deden die gemeen pijn!Tegenwoordig kun je ook al verschillende mobiele telefoons daarvoor gebruiken. (Voor die temperatuurmeting, niet voor het prikken.Zo hebben o.a. de Cat S60 en S61 een behoorlijk nauwkeurige infraroodcamera aan boord.

12-06-2020 13:48:59 KhunAxe









@venzje : Ik heb een iPhone 5, ooit 2e hands voor een prikkie gekocht. Ik bel nooit! Ik word ook nooit gebeld, iedereen hier weet dat ik mijn telefoon enkel gebruik als muziekspeler als ik op de scooter zit. De enig app die ik dus gebruik is een muziek-app.

12-06-2020 14:15:45 venzje













Ik wil alleen maar zeggen dat je voor deze toepassing niet per se een duur scanapparaat meer hoeft aan te schaffen.

En @KhunAxe : Weet ik. Maar jij bent dan ook geen doorsnee zakcomputergebruiker. ('Telefoon' zeg ik steeds minder, want telefoneren is voor veel mensen op zijn best een secundaire functie van het ding.)Ik wil alleen maar zeggen dat je voor deze toepassing niet per se een duur scanapparaat meer hoeft aan te schaffen.En @Mamsie : als je nu nog ergens een echte kwikthermometer op de kop kunt tikken, ben je mi

12-06-2020 14:16:57 venzje













(Er ging iets mis... ) sschien niet eens veel goedkoper uit.(Er ging iets mis...

