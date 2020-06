Nieuwe kever in Vondelpark vernoemd naar The Beatles

Een nieuwe kever die vorig jaar is ontdekt in het Vondelpark heeft nu ook een naam gekregen. Hij is door zijn ontdekkers vernoemd naar The Beatles.



De kever werd ontdekt door een team insectenkenners die samen met een groep buurtbewoners op expeditie gingen in het Vondelpark. De kever van slechts 2 millimeter lang werd levend in de bodem gevonden.



'Ik had zelf nooit gedacht dat hier insecten zouden zitten die onontdekt zijn', vertelt vrijwilliger Marlene Hoynck. 'Hij is vernoemd naar The Beatles, omdat hier vlakbij John Lennon zijn Bed In For Peace gehouden. Vijftig jaar geleden. En er bleek nog nooit een keversoort naar de band The Beatles was genoemd', aldus VU-ecoloog Joris Koene.



Tijdens het onderzoek ontdekte de groep eerder al een nieuwe parasitaire wesp.

Reacties

12-06-2020 10:10:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.899

OTindex: 5.604

Knap: een artikel schrijven over de naamgeving van een beestje zónder het beestje bij zijn naam te noemen. Zelfs niet in de bijbehorende televisiereportage.



Laatste edit 12-06-2020 10:14

12-06-2020 10:13:29 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.757

OTindex: 858





Misschien is dat zijn naam? "Thebeatles"? "PaulRingoJohnGeorge" lijkt me een beetje te bewerkelijk... @venzje : VerrekMisschien is dat zijn naam? "Thebeatles"?"PaulRingoJohnGeorge" lijkt me een beetje te bewerkelijk...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: