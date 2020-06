Twee mannen ontsnappen uit gevangenis, maar beloven in briefje terug te keren

Twee gedetineerden hebben de wenkbrauwen behoorlijk doen fronsen in Italië. Het duo kon ontsnappen uit de gevangenis, maar liet een briefje achter voor de bewakers waarin ze schreven dat ze nog wat persoonlijke zaken moesten regelen en daarna weer zouden terugkomen.



De neven Davad Zukanovic en Lil Ahmetovic slaagden erin om te ontsnappen uit de Rebibbia-gevangenis in Rome door met een brandslang over een muur te klimmen. Ze waren wel zo vriendelijk om een briefje met tekst en uitleg in hun cel achter te laten.



Volgens het briefje sloegen de mannen op de vlucht omdat ze hun kinderen moesten beschermen. Die zouden in de problemen geraakt zijn in een zaak rond drugshandel. De neven moesten naar eigen zeggen zelf in actie komen omdat hun echtgenotes ook achter de tralies zitten.



Het duo, dat vastzat voor geweldloze misdrijven als fraude, zweert niet van plan te zijn met de noorderzon te vertrekken. Ze verwachten dat ze zich over ongeveer vijftien dagen weer kunnen aangeven als ze hun zaakjes hebben geregeld.

Reacties

12-06-2020 08:16:02 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.757

OTindex: 858

Hoe het in Italië geregeld is weet ik niet, maar in Nederland is het ontsnappen uit een gevangenis niet strafbaar.



Tenminste, als het een volkomen geweldloze ontsnapping betreft, anders komt er natuurlijk wel een aanklacht aan zijn broek.



De namen klinken mij niet echt Italiaans in de oren, (eerder Bosnisch), het zou mij dan ook niet verbazen als de mannen zijn teruggekeerd naar Bosnië.

12-06-2020 09:40:13 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.545

OTindex: 5

Wnplts: dorst

Briefje; Sorry, we zijn even weg om de bedreigers van onze kinderen, die hard werken om een eerlijke drugshandel op te zetten, te liquideren. Daarna komen we weer terug, is dat goed?. Met vriendelijke groet, was getekend Davad Zukanovic en Lil Ahmetovic.

12-06-2020 09:54:39 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.509

OTindex: 1.789

@tonktwee : Dat is misschien niet helemaal letterlijk zo geschreven maar ik neem aan dat je niet heel ver benevens de waarheid zit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: