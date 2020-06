“Doneer geld aan de Black Lives Matter-beweging en je krijgt een foto van mijn blote borsten”

Enkele comédiennes laten op Twitter weten dat ze topless foto’s naar fans sturen, in ruil voor een bewijsje dat er geld gedoneerd werd aan de ‘Black Lives Matter’-beweging óf een gelijkaardig goed doel.



Vorige week woensdag liet comédienne Sarah Mowrey op Twitter weten dat als iemand 25 dollar of meer doneert, ze in ruil een pikante foto (inclusief ontblote boezem) stuurt. Op één dag tijd zamelde ze zo meer dan 6.000 dollar in.



Ook comédienne DeAnne Smith sprong mee op de kar. Zij wist in totaal al meer dan 30.000 dollar in te zamelen. En zo zijn er nog succesvolle inzamelacties geweest. Maar niet iedereen is even blij met de manier waarop…



Kritiek op de actie bleef echter niet lang uit. Sommigen vinden dat het de ernst van de zaak niet genoeg benadrukt én dat het sexy selfies zou promoten op de kap van leed.



Dat dat zeker niet haar bedoeling was, laat Mowrey nu ook weten. “Ik hoop dat mensen focussen op de betogingen en (de strijd tegen, red.) politiegeweld in plaats van op de naaktfoto’s. Ik kreeg echter veel berichtjes van mannen die zeiden dat dit hen over de streep trok om nu toch te doneren”, klinkt het.

Dan maar geen geld naar Black Lives Matter. Beetje racistische benaming eigenlijk. Alsof andere levens er niet toe zouden doen.

S Ik ben maar een eenvoudige Paus die niet zoveel verstand heeft van dit soort zaken, maar toch: zou er niet veel meer geld binnen te halen zijn als er pikante foto's van een ander typisch vrouwelijk lichaamsdeel werden verstrekt?

S @TheBoss Mannen hebben ook ogen. Vanwege de strenge WMR regels kan ik hier niet in detail treden, maar de meeste WMR leden zullen wel begrijpen welk mooi deel van het vrouwenlichaam ik hier bedoel.

