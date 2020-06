Vrouw rijdt met brandende auto naar tankstation langs A1

Op de A1 bij Holten is maandagochtend een auto in brand gevlogen. De bestuurster nam de afslag richting een tankstation. Medewerkers drukten op de noodknop waardoor de pompen werden uitgeschakeld."We zagen de auto naderen, met rook uit de ramen", zegt een medewerker. "We hoopten dat ze niet hier naartoe zou rijden."De bestuurster parkeerde de auto een paar meter voor de overkapping bij de pompen.