Nederlandse lifter rent in paniek Duitse snelweg over op de vlucht voor autodief met mes

Een Nederlandse vijftiger heeft zaterdagochtend een angstig liftavontuur beleefd in de Duitse deelstaat Hessen. Hij stapte nietsvermoedend in bij de bestuurder van een pizzabezorgauto, maar deze bleek gestolen te zijn. Toen de autodief tijdens een ruzie een mes trok, vluchtte de Nederlander in paniek de snelweg A3 over.



Het bizarre incident vond plaats ter hoogte van knooppunt Diez bij Limburg an der Lahn, meldt de regionale nieuwssite Merkurist Wiesbaden. De autodief stopte op de vluchtstrook, nadat hij het aan de stok had gekregen met de Nederlander. Die vluchtte uit de wagen, achtervolgd door de Duitser. Een passerende automobilist die getuige was van het voorval zette zijn wagen aan de kant, belde de politie en wilde de twee daarna tot bedaren brengen. Daarop trok de autodief een mes waarmee hij de getuige en de lifter bedreigde.



De Nederlander zette het in paniek op een lopen en rende de zes rijstroken van de snelweg over. De inmiddels gearriveerde politie sloot de A3 in beide richtingen af, arresteerde de autodief en startte een zoekactie naar de lifter. Daarbij werden patrouillewagens van korpsen uit de omgeving ingezet en zelfs een politiehelikopter. Dankzij een noodoproep van een bakker in het nabijgelegen Görgeshausen, die de gezochte persoon voorbij zag rennen, kon de politie de Nederlander even later staande houden.



De autodief bleek een 35-jarige man uit Idstein te zijn. Hij stal de wagen vrijdag na te hebben vastgesteld dat de pizzabezorger de sleutel in het contact had laten zitten. De dertiger werd aangehouden. De Nederlandse lifter mocht zijn reis na het afleggen van een verklaring voortzetten.

Reacties

11-06-2020 12:19:05 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.718

OTindex: 857

Die is vermoedelijk onder invloed van geestvernauwende drugs geweest.. Wat een idioot zeg!

11-06-2020 12:35:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.999

OTindex: 24.774

Dat je het in paniek op een lopen zet voor een idioot met een mes kan ik me wel voorstellen. Maar ik zou aan de andere kant van die zes rijstroken al buiten adem zijn.

11-06-2020 12:56:43 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.718

OTindex: 857

Red Bull geeft vleugels zegt men, nou, angst nog veel meer.



Je zou een nieuw persoonlijk record neerzetten, geloof me maar



Dit hebben we te danken aan ons oeroude overlevingsinstinct, 'fight-or-flight'. Onze voorouders moesten vaak in een split second besluiten of ze zouden vluchten of vechten. Ons lichaam bereid ons bliksemsnel voor op eender welke reactie, adrenaline en andere endorfine pepstoffen beginnen rijkelijk door je lichaam te vloeien, ineens voel je minder of zelfs geen pijn, je bent veel sterker dan normaal, je kunt (tijdelijk) rennen als een cheetah..



Later betaal je de prijs, als de 'roes' over is voel je jezelf uitgeput, zwak, ziek en misselijk.. Maar je hebt het in ieder geval overleefd.



Ditzelfde fenomeen is er voor verantwoordelijk dat een tengere vrouw een auto kan optillen waaronder haar kind ligt.



Dus geen zorgen Ouwe, die overkant haal je wel



Laatste edit 11-06-2020 13:02 @Emmo : Nee hoorRed Bull geeft vleugels zegt men, nou, angst nog veel meer.Je zou een nieuw persoonlijk record neerzetten, geloof me maarDit hebben we te danken aan ons oeroude overlevingsinstinct, 'fight-or-flight'. Onze voorouders moesten vaak in een split second besluiten of ze zouden vluchten of vechten. Ons lichaam bereid ons bliksemsnel voor op eender welke reactie, adrenaline en andere endorfine pepstoffen beginnen rijkelijk door je lichaam te vloeien, ineens voel je minder of zelfs geen pijn, je bent veel sterker dan normaal, je kunt (tijdelijk) rennen als een cheetah..Later betaal je de prijs, als de 'roes' over is voel je jezelf uitgeput, zwak, ziek en misselijk.. Maar je hebt het in ieder geval overleefd.Ditzelfde fenomeen is er voor verantwoordelijk dat een tengere vrouw een auto kan optillen waaronder haar kind ligt.Dus geen zorgen Ouwe, die overkant haal je wel

11-06-2020 13:01:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.999

OTindex: 24.774

@KhunAxe :

Je zou een nieuw persoonlijk record neerzetten, geloof me maar QuoteJe zou een nieuw persoonlijk record neerzetten, geloof me maar Geloof ik graag. Maar mijn persoonlijke record is vier rijbanen

11-06-2020 13:03:49 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.718

OTindex: 857

@Emmo : Dat gaat er aan als zo'n idioot je nazit Dat gaat er aan als zo'n idioot je nazit

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: