Deze ondernemer zag zijn omzet kelderen en serveert nu patat in het reuzenrad

Wie door het coronavirus zijn omzet ziet kelderen moet slim zijn. Erik Nijkamp van de Borgerswoldhoeve uit Veendam zette een reuzenrad naast zijn party- en recreatiecentrum.



,,Prachtig, prachtig wat een uitzicht’’. De eerste gebruikers van het reuzenrad stappen uit. Het witte rad van ruim 30 meter hoog staat naast partycentrum de Borgerswoldhoeve in Veendam. ,,Mijn omzet is de afgelopen maanden gekelderd. Dit is een nieuwe manier om klanten te trekken’’, zegt eigenaar Erik Nijkamp.



Hij maakte een deal met reuzenradfabrikant Jan Lamberink die het rad in twee dagen opbouwde. ,,Nu alle grote evenementen zijn afgelast kan hij met zijn rad ook nergens heen.’’ Nijkamp gebruikt het als terras. ,,Dit is mijn draaiend terras’’, zegt hij met een lach. Want alleen een rondje draaien mag niet. Je móet een versnapering nuttigen. Nijkamp biedt een patatje met ijsje en fris aan - ,,alcohol mag niet’’ - en een rondje door de lucht voor zo’n 15 euro per persoon.



,,Als het mooi weer is, ga ik ook brunches doen. Krijgen mensen dat in een picknicktasje mee. Voor bedrijven is het ook leuk’’, zegt hij. ,,Kunnen medewerkers hier een borreltje drinken in de tuin en kunnen ze in het reuzenrad de bitterballen nuttigen. Op Vaderdag wil ik iets met spareribs doen.’’



Nijkamp ziet nieuwe kansen. Door het coronavirus zag hij zijn omzet kelderen. In zijn partycentrum mochten geen feesten en partijen meer plaats vinden. ,,We doen nu afhaal en met Moederdag hadden we brunches. Maar daar kan ik mijn bedrijf niet van in stand houden.’’



Hij mag na 1 juli weer groepen van 100 mensen ontvangen, op anderhalve meter afstand van elkaar, maar hij ziet het niet gebeuren. ,,Ik denk niet dat er dit jaar nog bruiloften en polonaises komen.’’ Dus is het reuzenrad een nieuwe kans om mensen te trekken.



De gemeente geeft hem alle medewerking. Die betitelen het reuzenrad niet als kermisattractie. ,,Feitelijk is dit een verlenging van het terras. Een verticaal terras’’, weet wethouder Henk Jan Schmaal het mooi te verwoorden. ,,Voor een attractie moet je een kaartje kopen. Hier niet, hier moet je reserveren.’’ Hij is blij een toeristisch ondernemer in deze barre tijden tegemoet te komen. In Veendam deden 299 ondernemers een beroep op financiële steun.



Wie in het reuzenrad wil, moet van te voren op de site van Borgerswoldhoeve een kaartje reserveren en aangeven met hoeveel personen en hoe laat hij willen komen. Schmaal: ,,Op deze manier mag het. We hebben het overlegd met de Veiligheidsregio.’’ De wethouder ziet het als kans Veendammers en andere bezoekers weer de ruimte geven. ,,In maart en april waren mensen bang voor het virus en gingen ze er niet op uit. Nu er minder besmettingen zijn, moeten ze de dingen doen die ze anders ook deden.’’ Als het kan blijft het rad tot eind oktober staan.



Zaterdag draait het zijn eerste rondjes. ,,Wat een belevenis’’, zegt Pieter Pijbes ( 88 ) als hij weer op beide benen staat. Hij heeft nog nooit eerder in een reuzenrad gezeten. ,,Je hebt niet het gevoel dat je hoog zit. Ik ga binnenkort nog een keer. Neem ik de kleinkinderen mee.’’

Reacties

11-06-2020 08:36:16 KhunAxe









Ik juich het initiatief toe! Maar 15 Euro voor een patatje, fris en een ijsje? Ik ben uiteraard de Nederlandse prijzen totaal ontwend, maar is dit een redelijke prijs denken jullie?

11-06-2020 08:42:33 Emmo









@KhunAxe : Ik weet niet of het een redelijke prijs is. Maar ik weet wel dat ik het niet ga betalen.

11-06-2020 08:48:13 KhunAxe













Reuzenrad?

Patat?

Fris?

IJsje?

Of Geen alcohol toegestaan?



@Emmo : Dus jij vindt het toch een stevige prijs neem ik aan? Zou het immers een redelijke prijs zijn dan zou jij het er voor over hebben, toch? Of hou je niet van:Reuzenrad?Patat?Fris?IJsje?Of Geen alcohol toegestaan?

