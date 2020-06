Kooivechter McGregor kondigt voor derde keer afscheid aan

De Ierse kooivechter Conor McGregor heeft zijn afscheid van de sport aangekondigd. Die onverwachte mededeling deed hij op Twitter, maar aan het waarheidsgehalte wordt getwijfeld. De 31-jarige McGregor heeft al twee keer eerder gezegd dat hij zou stoppen, maar kwam beide keren al snel op dat besluit terug.



De Ier is een wereldberoemde ster in de vechtsport mixed martial arts, komt uit in de UFC (Ultimate Fighting Championship) en zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht).



De boodschap op Twitter liet hij vergezellen van een foto waarop hij zijn moeder omarmt. "Hallo mensen, ik heb besloten met pensioen te gaan. Bedankt allemaal voor de geweldige herinneringen! Wat een avontuur was het", meldde McGregor, om eraan toe te voegen dat hij een droomhuis voor zijn moeder zal kopen.



De Ier stopte voor het eerst met de sport in april 2016. In maart 2019 kondigde hij opnieuw aan dat hij zijn bokshandschoenen voorgoed zou opbergen, maar bij beide keren was het een afscheid van korte duur.

ik zou stoppen voordat ik de eerste klap moest uitdelen.

@Grouse : de klappen dat hij van khabib heeft gekregen heeft hem wel rustiger gemaakt. Het is gewoon een grote klootzak met een heeeele hoge eigendunk

