Sekspop in bosjes langs A28 bij Haren zorgt voor commotie

Een sekspop in de bosjes langs de A28 bij Haren, heeft vrijdagmiddag voor enige opschudding gezorgd.Jeroen Bos, de inspecteur van Rijkswaterstaat die de pop als eerste opmerkte, liet weten dat het 'hulpmiddel' verdacht veel op een menselijk lichaam leek. 'Ik moest wel even twee keer goed kijken, want het leek op een persoon', aldus Bos.Toen medewerkers van de dienst Handhaving van de gemeente Groningen gingen buurten, moesten ze dat beamen. Nadere inspectie maakte echter duidelijk dat het om een sekspop ging.Hoe lang de pop er heeft gelegen is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie de pop langs de snelweg heeft achtergelaten.'Uit voorzorg voor meer meldingen is de pop door hen verwijderd', laat Handhaving Groningen op social media weten.